Nicole Kidman en Keith Urban maken na 19 jaar eind aan huwelijk

Tekst: Denise Delgado

30/09/2025

Na bijna twintig jaar samen hebben Nicole Kidman (58) en Keith Urban (57) besloten ieder hun eigen weg te gaan. Dat melden Amerikaanse media als ‘TMZ’ en ‘People’.

Zijn beslissing

Volgens bronnen zou het stel al sinds het begin van de zomer apart leven. Zo zou Keith zijn eigen woning gekocht hebben. Een insider laat aan People weten dat Nicole de scheiding liever had voorkomen. “Ze heeft gevochten om het huwelijk te redden,” klinkt het. “Het is heel duidelijk zijn beslissing geweest om weg te gaan.”

Ook laat een bron weten dat Nicole het huwelijk probeerde te redden ‘omwille de kinderen’. “Maar dat is niet gelukt. We zullen zien hoe het verder gaat.”

Nicole en Keith begonnen allebei hun carrière in Australië en hebben zowel de Amerikaanse als Australische nationaliteit. Ze ontmoetten elkaar in januari 2005 tijdens een Hollywood-evenement ter promotie van Australië en trouwden in juni het jaar daarop in Sydney. Het stel kreeg samen twee dochters: Faith Margaret (14) en Sunday Rose (17).

The 2023 Met Gala Celebrating "karl Lagerfeld: A Line Of Beauty" Arrivals
Nicole en Keith bij het Met Gala in 2023

Voor Nicole was het haar tweede huwelijk; eerder was ze getrouwd met Tom Cruise. Samen met hem heeft ze nog twee geadopteerde kinderen.

Gelukkig gaat het carrièretechnisch wel goed. De actrice is nu te zien in de nieuwe film Holland. Bekijk de video hieronder:

