Gallyon van Vessem na zestien jaar huwelijk gescheiden: ‘Volslagen verrassing’

Tekst: Denise Delgado

Verdrietig nieuws voor Gallyon van Vessem (56). De voormalig ‘Hart van Nederland’-presentator is sinds een half jaar gescheiden. Dat vertelt ze in een interview met ‘Beau Monde’.

Gallyon praat er liever niet uitgebreid over. “Het is geen geheim, maar ik heb het niet van de daken geschreeuwd. Mijn ex-man gaf een paar maanden geleden aan dat hij niet langer verder wilde met ons huwelijk”, vertelt Gallyon. Dat nieuws kwam hard aan en als een ‘volslagen verassing’. “Onze toekomstplannen moest ik omzetten in een plan voor mij en mijn dochter samen. Haar vader ziet ze uiteraard regelmatig, maar we vormen geen gezin meer.”

Het verwerken was zwaar

Het verwerken van de scheiding was zwaar, vooral omdat het niet haar keuze was. “Ik heb de reden in het begin bij mijzelf gezocht, maar daar ben ik mee gestopt omdat ik constant de bevestiging kreeg dat het niks met mij te maken had. Inmiddels denk ik: fuck it. We waren gelukkig en als er iets niet goed was, dan had ik dat graag gehoord, en dan hadden we wellicht ons huwelijk kunnen redden.” Gallyon benadrukt dat ze zich vooral zorgen maakte om haar dochter. “Door haar verdriet heen gaf ze aan dat we door moeten en dat hebben we inmiddels dus gedaan.”

Nog geen nieuwe liefde

Over een nieuwe liefde is het voor Gallyon nog te vroeg. “Maar uiteindelijk ga ik daar zeker de ruimte voor krijgen. Op mijn leeftijd heeft iedereen een rugzak vol levenservaringen, teleurstellingen en vreugdedansjes en ik hoop dat je met nieuw elan toch iets moois kunt beginnen. Daar zie ik wel naar uit.”

BEELD: ANP