Rtl Neemt Deel Aan Canal Parade Gallyon van Vessem

Gallyon van Vessem na zestien jaar huwelijk gescheiden: ‘Volslagen verrassing’

Tekst: Denise Delgado

02/09/2025

Verdrietig nieuws voor Gallyon van Vessem (56). De voormalig ‘Hart van Nederland’-presentator is sinds een half jaar gescheiden. Dat vertelt ze in een interview met ‘Beau Monde’.

Gallyon praat er liever niet uitgebreid over. “Het is geen geheim, maar ik heb het niet van de daken geschreeuwd. Mijn ex-man gaf een paar maanden geleden aan dat hij niet langer verder wilde met ons huwelijk”, vertelt Gallyon. Dat nieuws kwam hard aan en als een ‘volslagen verassing’. “Onze toekomstplannen moest ik omzetten in een plan voor mij en mijn dochter samen. Haar vader ziet ze uiteraard regelmatig, maar we vormen geen gezin meer.”

Het verwerken was zwaar

Het verwerken van de scheiding was zwaar, vooral omdat het niet haar keuze was. “Ik heb de reden in het begin bij mijzelf gezocht, maar daar ben ik mee gestopt omdat ik constant de bevestiging kreeg dat het niks met mij te maken had. Inmiddels denk ik: fuck it. We waren gelukkig en als er iets niet goed was, dan had ik dat graag gehoord, en dan hadden we wellicht ons huwelijk kunnen redden.” Gallyon benadrukt dat ze zich vooral zorgen maakte om haar dochter. “Door haar verdriet heen gaf ze aan dat we door moeten en dat hebben we inmiddels dus gedaan.”

Nog geen nieuwe liefde

Over een nieuwe liefde is het voor Gallyon nog te vroeg. “Maar uiteindelijk ga ik daar zeker de ruimte voor krijgen. Op mijn leeftijd heeft iedereen een rugzak vol levenservaringen, teleurstellingen en vreugdedansjes en ik hoop dat je met nieuw elan toch iets moois kunt beginnen. Daar zie ik wel naar uit.”

Lees ook: Deze BN’ers doen mee met Het Perfecte Plaatje Op Reis

BEELD: ANP

LEES OOK

Dit is waarom Arjen Lubach geen grappen maakt over de islam
Oscar Kazàn niet te spreken over ex-schoonzus
Woody Allen prijst acteertalent Donald Trump: ‘Hij heeft charisma’
Victor Vlam haalt uit naar Lucille Werner: ‘Gefaald’

Uit andere media

Weekend York Races koningin Camilla

Nieuw boek onthult: ‘Koningin Camilla als tiener aangerand in trein’

Koningin Camilla (78) zou in haar tienerjaren slachtoffer zijn geworden van aanranding. Dat beweert voormalig ‘The Times’-journalist Valentine Low in zijn nieuwe boek ‘Power and the Palace’. Camilla wist haar belager destijds af te weren met de hak van haar schoen.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Grijs. Glad papier. Precies zoals ik ze kreeg’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Party Horoscoop

Horoscoop: Wat komt eraan in week 36?

Deze week merkt u dat u uw partner wat meer ruimte moet geven. U hoeft niet alles samen te doen of steeds te weten wat de ander denkt. Even loslaten kan juist goed zijn. Het helpt om elkaar weer beter te begrijpen. U bent al een tijd niet echt met uw geld bezig geweest. Daardoor…
Sante The Manicurist Grinded The Nails Of The Girl In The Nail Salon acrylnagels gellak acryl

Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?

Strak gelakte nagels die wekenlang mooi blijven zonder dat je ernaar hoeft om te kijken? Daar zeggen we geen nee tegen. Maar ga je dan voor acrylnagels of gellak? Beide hebben hun voordelen, maar het hangt vooral af van jouw levensstijl en hoe je je handen gebruikt.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise