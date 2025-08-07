Victor Vlam zou Jan Slagter minder aan talkshowtafels plaatsen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Woensdagavond uitte mediadeskundige Victor Vlam kritiek op Jan Slagter in het programma De Oranjezomer. Hoewel hij het goed vindt dat Slagter in een eerdere uitzending zijn excuses heeft uitgesproken richting Özcan Akyol, stelde Vlam ook dat diens publieke optredens als omroepbestuurder problematisch kunnen zijn.

Als Victor Vlam in de Raad van Toezicht van Omroep Max zat, zou hij Jan Slagter minder aan tafel zetten bij talkshows.

Excuses van Jan, kritiek op Eus

Victor gaf aan dat hij het noodzakelijk en verstandig vindt dat Jan Slagter zijn excuses heeft aangeboden na het incident rondom de uitzending van Shownieuws. Tegelijkertijd sprak hij zijn onbegrip uit over het uitblijven van excuses van Özcan Akyol aan Matthijs van Nieuwkerk, na diens optreden in Zomergasten. Toch praat dat Jan zijn gedrag niet goed: ‘Je kunt niet iemand in Shownieuws gaan ontslaan, ook nog eens een keer zonder hem dat persoonlijk mede te delen en zonder intern in de organisatie dingen af te stemmen’, aldus de mediakenner.

Talkshowoptredens problematisch

Victor benoemt dat Jan vaker clashes heeft aan de talkshowtafel: ‘Al die talkshowoptredens van Jan Slagter, als ik de Raad van Toezicht was bij Max zou ik denken: dat kan wel ietsje minder.’ Hij vergelijkt Slagters mediaoptredens met die van Johan Derksen en noemt hem zelfs ‘Johan Derksen 2.0’. Dat imago zou volgens Victor negatief afstralen op de omroep.

Reactie van Hélène Hendriks

Niet iedereen aan tafel was het met Vlam eens. Hélène Hendriks nam het op voor Slagter: ‘Er zijn heel weinig mensen die altijd echt durven te zeggen wat ze vinden, Jan is er daar wel één van. Dat moet je wel koesteren.’

Bekijk hier het gesprek:

FOTO: ANP