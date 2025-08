Ophef bij De Oranjezomer na uitspraak René Froger over Wilfred Genee

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een opmerkelijk moment aan tafel bij De Oranjezomer maandagavond. René Froger liet zich kritisch uit over nieuwe Nederlandstalige artiesten, maar kreeg onverwacht zelf een veeg uit de pan toen hij zich waagde aan een uitspraak over Wilfred Genee. Aan tafel ontstond discussie.

Het gesprek ging over opkomende zangers die na één hit al torenhoge bedragen vragen voor optredens. René Froger zei: ‘Ze worden beroemd, hebben één liedje, ze gaan optreden en vragen tienduizend euro voor een optreden.’ Hélène Hendriks kon daar wel om lachen en vindt het slim, maar René was kritisch: ‘Je moet een lange carrière in je hoofd hebben.’

Opmerking over Wilfred

Wanneer wordt geopperd dat sommige artiesten juist zoveel mogelijk willen halen uit één hit, zei Hélène: ‘Wilfred doet precies hetzelfde.’ Froger reageerde direct: ‘Ja maar Wilfred is geen zanger.’ Die opmerking viel niet bij iedereen goed. Jack van Gelder riep ‘Ho, ho, ho’ en Hélène verdedigde haar collega fel: ‘Nou beledig je ons. Kom niet aan Wilfred. Wilfred is een c-zanger, maar wel een goede c-zanger.’ René probeerde zich nog wat te nuanceren: ‘Wilfred zingt heel graag en dat doet hij heel erg leuk, maar Wilfred is geen zanger.’ Toch bleef Hélène zich verzetten: ‘Je lult je er niet uit.’ Maar Froger hield voet bij stuk.

Ook Jack is ‘geen zanger’ volgens Froger

Als laatste probeerde Hélène de sfeer te redden met een kwinkslag: ‘En Jack, is hij wel een zanger?’ Froger bleef echter bij zijn standpunt: ‘Nee, Jack is van huis uit geen zanger, maar wel een hele muzikale gozer.’ Een video van een zingende Jack van Gelder doet iedereen weer lachen.

Zingende presentator

Wilfred Genee staat bekend als talkshowhost, maar heeft de afgelopen jaren ook meerdere keren laten zien dat hij een voorliefde heeft voor zingen. Zo bracht hij eerder samen met collega’s een kerstsingle uit en was hij te zien in muzikale sketches. Hoewel zijn zangkwaliteiten niet door iedereen serieus genomen worden, is zijn enthousiasme overduidelijk. Volgens tafelgenoot Hélène dus goed genoeg voor het predicaat ‘goede c-zanger’. Oordeel hier zelf:

