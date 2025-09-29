Michael van Gerwen over ruzie: ‘Spannender gemaakt dan het is’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Michael van Gerwen sprak maandag in de ochtendshow van Radio 538 over de vechtpartij die dit weekend viraal ging. De darter geeft aan geen ruziemaker te zijn, maar soms in situaties terecht te komen waar hij liever niet in zit. Volgens Michael was weggaan in dit geval verstandiger geweest.

Alcohol speelde een rol in wat er gebeurde. Michael van Gerwen zegt daarover: ‘Iedereen zegt weleens domme dingen, waaronder ik’. Hij benadrukt dat het uiteindelijk eigenlijk om niks ging: ‘Dat het zo groot wordt gemaakt, dat is wel een beetje jammer’.

Lees ook: Michael van Gerwen ontspant met kinderen op Ibiza na scheiding

Voor Michael van Gerwen is het afgesloten

Na het opstootje hebben de betrokkenen elkaar de hand geschud en het uitgepraat. Michael: ‘Dan is het ook klaar hè, het wordt altijd spannender gemaakt dan het is’. Hij wil het liever snel achter zich laten en niet te veel aandacht aan de gebeurtenis besteden. Op de vraag of het broodje shoarma dat ter sprake kwam lekker was, antwoordde Michael: ‘Die kregen we juist niet!’.

Bekijk het interview hier:

FOTO: ANP