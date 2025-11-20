Martijn Koning over RTL na roast Baudet: ‘F*ck hen’

Martijn Koning sprak woensdagavond in Boerderij Van Dorst openhartig over de nasleep van zijn beruchte roast van Thierry Baudet in de talkshow van Eva Jinek. De comedian werkt aan een terugkeer, maar de littekens van die periode zijn nog lang niet verdwenen. Hij gaf aan dat de kwestie hem nog steeds dwarszit.

Martijn Koning vertelde dat hij na de uitzending niet meer welkom was bij RTL en dat zijn tv-werk abrupt stilviel. Volgens hem raakte hij niet alleen die zichtbaarheid kwijt, maar ook opdrachten én vertrouwen. Bovendien was de impact zowel mentaal als financieel zwaar.

De gevolgen voor Martijn Koning

De comedian legde uit dat hij door de commotie optredens misliep en teleurgesteld raakte in mensen om hem heen: ‘Mensen waarvan ik hoopte dat ze voor me op zouden komen.’ Toch zou Martijn dezelfde keuze maken als destijds. Hij vindt dat de situatie waar zijn roast over ging alleen maar verder is ontspoord, en dat hij door een sterk rechtvaardigheidsgevoel opnieuw hetzelfde zou zeggen.

Martijn was samen met Bente Fokkens te gast in het programma Boerderij Van Dorst (foto: BNNVARA/Witte Geit)

Teleurstelling in Jinek

Het gesprek leek afgerond, maar vlak voordat hij en Raven Dorst uitstapten, keerde Martijn terug naar het onderwerp. Hij zei: ‘Ik vind dat trouwens wel moeilijk hoor. Ik vind dat met Eva wel k*t. Ik was altijd een beetje haar tv-broertje, zo kondigde ze me ook aan. En ik ben zo’n fan van haar, in principe nog steeds, maar dat je denkt: mens doe ff normaal zeg. Ik heb gewoon precies gedaan wat werd gevraagd.’ Hoewel er geen overleg met de redactie was geweest, mocht Jinek zijn tekst wel vooraf lezen, zei hij.

Hard oordeel over RTL

Tegen RTL zei hij na afloop dat hij begreep dat hij voor de bus werd gegooid, maar dat de manier waarop hij werd behandeld te ver ging. Hij verwoordde het als: ‘Om me dan zo keihard te gaan naaien en me overal uit te flikkeren enzo. F*ck hen man.’ Volgens hem heeft de hele affaire hem een harde les geleerd over loyaliteit.

