Lale Gül geeft schoorvoetend maar overtuigd toe: ‘Team Douwe Bob’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Woensdagavond in De Oranjezomer was gespreksonderwerp het kort geding van Douwe Bob tegen Dilan Yeşilgöz. Presentatrice Hélène Hendriks wilde van schrijfster Lale Gül weten aan wiens kant ze staat. Hoewel ze zichzelf meestal onder ‘team Dilan’ schaart, koos ze ditmaal voor ‘team Douwe’.

Lale Gül noemde het optreden van Dilan Yeşilgöz een grote fout, al gaf ze toe dat ze het lastig vindt dat te zeggen. ‘Ik vind Dilan persoonlijk heel aardig, op veel vlakken is ze een strijder, een pitbull op hakken’, zei ze. Toch is dit voor haar een brug te ver. ‘Een volkszanger voor Jodenhater uitmaken omdat hij zich niet comfortabel voelt om op te treden ergens vanwege een poster, dat gaat zoveel bruggen te ver. En Jodenhater is ook geen kleine aantijging.’

Lees ook: Douwe Bob neemt actie tegen Dilan Yeşilgöz na Jodenhaat opmerking

Geen gedrag van een staatsvrouw

Lale is het duidelijk niet eens met de manier waarop Dilan de kwestie via sociale media aankaartte. ‘Zij wil premier worden van dit land. Zij is de leider van een grote volkspartij. Het past niet bij een staatsvrouw. Dan moet je beheerst zijn, dan moet je niet opvliegerig, hysterisch meteen in de pen klimmen op X. Dat past een staatsvrouw niet. Je moet een beetje Mark Rutte zijn, heel veel dingen moeten van je afglijden. Dat is in dit geval niet gelukt.’ Volgens de schrijfter is het begrijpelijk dat Douwe Bob een rechtszaak begint. ‘Ik snap wel dat Douwe Bob hier een zaak van maakt, want het is niet zomaar iets: je maakt iemand eigenlijk in feite uit voor een racist.’

Excuses van zowel Dilan als Douwe Bob

Hélène Hendriks vroeg zich af waarom het campagneteam van Dilan haar niet heeft afgeremd, zeker niet bij het plaatsen van een video die ze na haar eerdere post op X plaatste. Sander de Kramer vond dat excuses op z’n plaats waren geweest. Jack van Gelder voegde toe dat ook Douwe Bob zijn excuses had kunnen aanbieden, maar benadrukte dat ‘Jodenhater’ te ver gaat. Volgens Jack is Dilan waarschijnlijk te eigenwijs om naar haar team te luisteren.

De tafelgasten waren het erover eens dat de rel invloed zal hebben op de verkiezingsuitslag. De VVD zou hierdoor kiezers kunnen verliezen.

Bekijk hier het gesprek:

FOTO: ANP