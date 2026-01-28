Johan Derksen reageert op ‘sauna-rel’ rond De Hygiënepolitie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside uitgebreid gereageerd op de commotie rond een bezoek van Rob Geus aan een sauna in zijn programma De Hygiënepolitie.

De uitleg volgt nadat John van den Heuvel, producent van het programma, eerder op de dag in de ochtendshow van Radio 10 zei niet blij te zijn met uitspraken van Johan Derksen op vrijdag. Die uitspraken zijn ten gunste geweest van de sauna-eigenaar en zouden volgens John neerkomen op smaad en laster. Hij overweegt juridische stappen tegen de eigenaar en zei daarbij: ‘Met Johan Derksen gaan we er wel uitkomen denk ik.’

Aanleiding: toevallige betrokkenheid

Johan lichtte toe hoe hij in het verhaal terechtkwam. Hij ‘raakte daar heel toevallig bij betrokken’, omdat hij voor de podcast van John en Kees de Bever in de betreffende sauna was. Daar trof hij ‘een meneer’ die vertelde: ‘Rob Geus is hier binnengekomen, niet onder zijn eigen naam (…) Toen heeft die, terwijl er overal borden hangen van ‘verboden te filmen’, met een verborgen camera gefilmd.’ Volgens Johan belde de eigenaar daarop John met de eis ‘schriftelijk de resultaten van die monsters als ze uit het laboratorium komen’ te krijgen. Dat zou schriftelijk zijn bevestigd, maar de eigenaar kreeg de resultaten nooit.

De claim van de eigenaar

Volgens Johan liet de sauna-eigenaar vervolgens zelf onderzoek doen om met feiten naar de rechter te kunnen. Johan zei daarover: ‘Hij heeft die rechtszaak ook gewonnen. Daar heeft hij eigenlijk niks mee gewonnen, want John van den Heuvel mag die beelden niet uitzenden, maar die gaat natuurlijk nu al sprekend die sauna helemaal tegen het behang plakken wat er allemaal aan mis is. Daar kan hij niks tegen doen.’

Onregelmatigheden rond monsters

Johan gaf ook aan dat het met de monsters niet helemaal goed is gegaan: ‘Daar zaten ook monsters van een hotel in Maastricht tussen.’ Eerder zei hij dat er met de monsters was gemanipuleerd, wat een van de punten was waarop John reageerde bij Radio 10. Nu nuanceerde Johan dat ‘manipuleren’ niet het juiste woord was, omdat het niet bewust is gebeurd.

John de Bever en Kees Stevens met Johan Derksen bij de eerste podcast opname van De Bevers Geven Zich Bloot.

Correctie in het rapport

Wilfred Genee vulde aan dat het verkeerde monster leidde tot één verkeerde pagina in het rapport, die niet is verwijderd omdat dat zou lijken op een gemanipuleerd rapport. Johan stelde dat zij pas van die verkeerde pagina wisten toen het laboratorium dat meldde. Hij bevestigt dat er niet is gemanipuleerd, maar een fout is gemaakt, met de kanttekening dat de invulling van die woorden ‘juristengelul’ is.

Foto header: ANP