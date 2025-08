Johan Derksen over uitbarsting Bram Moszkowicz: ‘Ordinaire straatvechter’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de podcast Groeten uit Grolloo bespreken Johan Derksen en Henk Kuipers de recente mediarel rondom Bram Moszkowicz en Victor Vlam. Aanleiding is de uitval van Bram bij De Oranjezomer, waar hij Victor Vlam verbaal aanviel na een sneer over zijn relatie met Gordon.

Volgens Johan Derksen is het gedrag van Moszkowicz te verklaren: ‘Bram staat natuurlijk met de rug tegen de muur. Bram mag geen advocaat meer zijn, dus hij heeft ook geen inkomsten en Bram heeft links en rechts bij vrienden wat geld geleend. Daar hoorde ook Gordon bij.’

Lees eerst: Gordon, Bram Moszkowicz en Victor Vlam gaan hard tegen hard

Foute keuze

Derksen vermoedt, net als Victor insinueerde, dat Bram zich verplicht voelde Gordon te verdedigen: ‘Toen Gordon een discussie kreeg met Victor Vlam, vond Bram dat hij Gordon moest verdedigen want daar had hij morele verplichtingen naar.’ Maar, zo vindt Johan, dat was een foute keuze: ‘Dan wordt hij emotioneel en dan vliegt hij geweldig uit de bocht.’ Volgens hem veranderde Bram Moszkowicz op dat moment compleet: ‘Dan wordt plotseling die deftige advocaat, die altijd heel doordacht praat, een ordinaire straatvechter waar Nederland echt van geschrokken is.’

Tekst gaat door onder video.

De mond niet gesnoerd

Henk Kuipers prijst de houding van Victor Vlam, die kalm bleef onder Moszkowicz’ uithaal. Derksen reageert dat je Victor Vlam de mond niet snoert. Hij toont ook medeleven met Moszkowicz’ situatie: ‘Ik vind het eerder treurig voor Bram, dan dat ik het hem kwalijk neem. De man heeft natuurlijk altijd gezwommen in het geld, duur kantoor, dure auto, maatpakken… hij zag er altijd pico bello uit en Bram moet nu overleven met beurtjes bij Shownieuws.’

Geen definitieve streep door advocatenloopbaan

Op de vraag of Moszkowicz met deze uitval zijn eigen terugkeer in de advocatuur onmogelijk heeft gemaakt, is Derksen helder: ‘Die man had zoveel naam en faam en heeft zijn straf langzamerhand wel gehad, vind ik, voor het feit dat hij cash geld aangenomen heeft. Dat is verboden, oké, maar ik krijg ook weleens de indruk dat ze van Bram af wilden.’

Lees ook: Moeder Bram Moszkowicz overleden

Over Gordon, media en grenzen

Dan gaan ze naar de oorsprong van het conflict. Victor Vlam zijn conflict was van oorsprong namelijk met Gordon. Henk Kuipers begrijpt niet waarom Gordon nog zendtijd krijgt: ‘Hij is de meest onbelangrijke man.’ Derksen sluit zich daarbij aan: ‘Ik verbaas me er altijd over dat de kranten volstaan met Gordon en de familie Hazes.’

Lees ook: Victor Vlam over clash met Bram Moszkowicz

Victor Vlam maakte valse opmerking

Over de oorzaak van het conflict met Bram is Derksen kritisch op beide partijen. ‘Je kunt Victor Vlam kwalijk nemen dat hij zoiets op tv zegt: jij bent solidair met Gordon omdat je geld van hem geleend hebt, dat is natuurlijk een valse opmerking, maar daar moet je dan niet emotioneel overheen willen want dan ga je te ver.’ Kuipers: ‘Victor is ook een opiniemaker, die zegt daar wat van, neem dat professioneel op man.’ Derksen sluit af: ‘Het punt is: heb je Victor Vlam aan tafel, het is wel een jongen die meningen heeft en die er ook een hele rij argumenten bij opnoemt.’

Luister hier de podcastaflevering zelf:

FOTO: ANP