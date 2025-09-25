Jan Slagter blikt terug op rel Eus: ‘We pakken Slagter aan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jan Slagter blikt terug op de rel met Eus. Aan Shownieuws vertelt hij hoe hij de situatie heeft ervaren en welke impact het op hem had.

Hij noemt het verhaal dat destijds werd gebracht tendentieus en zegt dat er niets van klopt. Volgens Jan Slagter was het vooral een aanval op hem persoonlijk: ‘Dit was toch een beetje van: ‘We pakken die Slagter nu even aan.” Het nieuws bereikte de voorpagina en had directe gevolgen voor zijn gezondheid.

Rel met Eus

Jan Slagter vertelt dat hij er lichamelijk ziek van werd. Dat was toentertijd ook te zien bij Vandaag Inside. Jan zegt nu: ‘Ik heb dat heel mijn leven nog nooit meegemaakt. Dat ik echt lichamelijk ziek ervan werd. Het heeft drie dagen geduurd en toen was ik het gelukkig kwijt.’ Het nieuws en de publieke aandacht waren zwaar om te verwerken, iets wat hij volgens hem nog nooit eerder had meegemaakt.

Steun van een onbekende

Een ontmoeting met een oudere vrouw die Jan zag spugen langs de weg, gaf hem kracht. ‘Die mevrouw was misschien in de tachtig en zei Lieve jongen, maak je geen zorgen. Ik zal tissues voor je pakken. Zij was echt een engel, waarvan ik dacht: ja deze mensen bestaan er ook nog. Lieve mensen, die je niet veroordelen, die niet valsspelen. Dat heeft me heel veel goed gedaan.’ Dankzij haar steun kon hij zich weer beter voelen en de situatie loslaten.

Jan Slagter en zijn collega’s

Jan Slagter vertelt ook over zijn collega’s van Omroep MAX. Hij stuurde een mail naar iedereen om toe te geven dat hij bij Shownieuws opmerkingen had gemaakt die niet hadden gemoeten. ‘Mensen aanvaarden dat zonder er moeilijk over te doen,’ zegt hij. De erkenning en de reacties van zijn collega’s hebben hem geholpen om verder te gaan.

FOTO: ANP