Cabaretier Patrick Laureij reageert op conflict begeleidingshond

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/10/2025

Het voorval rond cabaretier Patrick Laureij zorgt voor veel ophef. Tijdens zijn show in Amsterdam besloot hij gisteravond niet op te treden omdat er een hulphond in de zaal aanwezig was. Publiek en sociale media spraken schande van de beslissing. Nu reageert Patrick zelf, op geheel eigen wijze.

In een bericht op Instagram laat Patrick Laureij van zich horen, maar niet rechtstreeks, de post is geschreven vanuit het perspectief van zijn hond, Charlie.

Reactie via zijn hond

De hond stelt zich voor als het huisdier en tevens ‘hoofd beveiliging’ van Patrick. In de boodschap wil de cabaretier -of zijn hond- duidelijk maken dat hij niet tegen hulphonden is, maar zich zorgen maakte over het welzijn van de hond in de zaal. ‘Hij was bezorgd of de hond geen last had van het geluid aangezien hij dichtbij een grote speaker zat en ook niet op de hoogte was dat hij er zat.’ Volgens Charlie kreeg Patrick geen duidelijk antwoord op zijn vraag, wat hem frustreerde. Daarom besloot hij het optreden niet door te laten gaan.

Misverstand uitgepraat

In het bericht schrijft Charlie dat zijn baasje later met de eigenaar van de begeleidingshond heeft gesproken. Daarbij werd duidelijk dat het dier geen hinder ondervond van het geluid. Patrick hervatte zijn optreden uiteindelijk alsnog voor de resterende aanwezigen. ‘Voor de mensen die er nog waren, een stuk of 240 van de 300 plus één of andere pleuris hond, heeft hij uiteindelijk een memorabele avond gehad,’ luidt de luchtige conclusie van de viervoeter.

Slotboodschap van Patrick Laureij

Ook deelt de hond een sneer uit naar degenen die online verontwaardigd reageerden: ‘Voor alle mensen die zo boos en lelijk reageren op halve verhalen, jullie mogen allemaal mijn ballen likken!’, staat geschreven. Toch wordt daar ook aan toegevoegd: ‘Mijn empathische kant wens je ook veel zorg toe voor de pijn die je ervaart en de onkunde daarmee om te gaan wat leidt andere graag pijn toe te wensen.’ De cabaretier lijkt zo via zijn hond te willen zeggen dat achter de commotie vooral misverstanden en emoties schuilgaan.

