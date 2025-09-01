Koninklijk gezin geniet mee van Formule 1-feest in Zandvoort

De Dutch Grand Prix in Zandvoort was opnieuw een feest van sport en spektakel. Dit jaar was ook de koninklijke familie weer aanwezig om het succes van Max Verstappen en de magie van de Formule 1 van dichtbij mee te maken.

Koning Willem-Alexander vertelde een ANP-verslaggever tijdens de zogenoemde grid walk dat de Grand Prix volgens hem tot de mooiste evenementen van Nederland behoort. Samen met koningin Máxima en hun drie dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane liep hij kort voor de start over de startgrid.

Koning feliciteert Max Verstappen

In gesprek met Viaplay TV sprak Willem-Alexander zijn bewondering uit voor de prestaties van Verstappen, die vanaf de derde positie mocht vertrekken. ‘Echt beter dan we ooit hadden verwacht’, aldus de koning. Ook prees hij de keuze van Verstappen om trouw te blijven aan Red Bull: ‘En voor de rest zie ik gewoon een professionaliteit van Max om toch bij Red Bull te willen blijven en ook met die nieuwe auto volgend jaar daar weer het allerbeste van te maken. En dat vind ik toch heel mooi om te zien.’

Regen als extra spanning

Traditiegetrouw wensten de koning en koningin Verstappen succes bij de pitstop. Aan Viaplay vertelde Willem-Alexander dat een vleugje regen het spektakel nog spannender had kunnen maken: ‘Een druppeltje regen was mooi geweest.’ Toch genoot hij volop van de sfeer in Zandvoort: ‘Genieten, echt helemaal fantastisch om hier tussen te mogen staan.’

Prinses Amalia en Lucas van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven

Koninklijke aanwezigheid in Zandvoort

Niet alleen het koninklijk gezin was aanwezig dit weekend. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, bezocht de race al eerder samen met zijn vader Pieter van Vollenhoven en zijn zoons Samuel en Benjamin. Ook prins Pieter-Christiaan liet zich zien in Zandvoort.

BEELD: ANP