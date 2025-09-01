Gp Zandvoort 2025 F1 Grand Prix Van Nederland

Koninklijk gezin geniet mee van Formule 1-feest in Zandvoort

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/09/2025

De Dutch Grand Prix in Zandvoort was opnieuw een feest van sport en spektakel. Dit jaar was ook de koninklijke familie weer aanwezig om het succes van Max Verstappen en de magie van de Formule 1 van dichtbij mee te maken.

Koning Willem-Alexander vertelde een ANP-verslaggever tijdens de zogenoemde grid walk dat de Grand Prix volgens hem tot de mooiste evenementen van Nederland behoort. Samen met koningin Máxima en hun drie dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane liep hij kort voor de start over de startgrid.

Tekst gaat door onder foto.

Autosport: Formule 1, Gp Nederland Race

Koning feliciteert Max Verstappen

In gesprek met Viaplay TV sprak Willem-Alexander zijn bewondering uit voor de prestaties van Verstappen, die vanaf de derde positie mocht vertrekken. ‘Echt beter dan we ooit hadden verwacht’, aldus de koning. Ook prees hij de keuze van Verstappen om trouw te blijven aan Red Bull: ‘En voor de rest zie ik gewoon een professionaliteit van Max om toch bij Red Bull te willen blijven en ook met die nieuwe auto volgend jaar daar weer het allerbeste van te maken. En dat vind ik toch heel mooi om te zien.’

Regen als extra spanning

Traditiegetrouw wensten de koning en koningin Verstappen succes bij de pitstop. Aan Viaplay vertelde Willem-Alexander dat een vleugje regen het spektakel nog spannender had kunnen maken: ‘Een druppeltje regen was mooi geweest.’ Toch genoot hij volop van de sfeer in Zandvoort: ‘Genieten, echt helemaal fantastisch om hier tussen te mogen staan.’

Tekst gaat door onder foto.

Autosport: Formule 1, Gp Nederland Race
Prinses Amalia en Lucas van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven

Koninklijke aanwezigheid in Zandvoort

Niet alleen het koninklijk gezin was aanwezig dit weekend. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, bezocht de race al eerder samen met zijn vader Pieter van Vollenhoven en zijn zoons Samuel en Benjamin. Ook prins Pieter-Christiaan liet zich zien in Zandvoort.

BEELD: ANP

Uit andere media

Sante The Manicurist Grinded The Nails Of The Girl In The Nail Salon acrylnagels gellak acryl

Acryl of gellak: wat past het beste bij jou?

Strak gelakte nagels die wekenlang mooi blijven zonder dat je ernaar hoeft om te kijken? Daar zeggen we geen nee tegen. Maar ga je dan voor acrylnagels of gellak? Beide hebben hun voordelen, maar het hangt vooral af van jouw levensstijl en hoe je je handen gebruikt.
Vriendin Herfst Innerlijke Rust

Déze 5 sterrenbeelden zullen deze herfst innerlijke rust vinden

De herfst is hét seizoen van loslaten. De dagen worden korter, de lucht frisser en de natuur trekt zich langzaam terug. Waar de zomer vaak vol drukte, afspraken en reuring zit, nodigt de herfst uit tot reflectie en verstilling. Voor sommige sterrenbeelden betekent dit een zeldzaam gevoel van innerlijke rust, helderheid en balans. Alsof alles eindelijk weer even op zijn plek valt. 
Party Amsterdam Gouden Televiezier Ring

Floortje Dessing viert 55ste verjaardag

Floortje Dessing is vandaag, 31 augustus, 55 jaar geworden.
Weekend Anna Nooshin Thijs Boermans

Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans

Het was allesbehalve love at first sight toen Anna Nooshin (38) voor het eerst Thijs Boermans (28) ontmoette. Wat begon als een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeestje, groeide uiteindelijk uit tot een liefdevolle relatie en een gezinnetje. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs hoe hun romance eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien