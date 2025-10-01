Prinses Amalia Koninklijke Familie Viert Koningsdag In Doetinchem (pool)

Na Alexia en Antoon, nu Amalia ‘intiem’ gespot met Duitse miljonairszoon

Tekst: Denise Delgado

01/10/2025

Prinses Amalia (21) heeft zich afgelopen weekend flink vermaakt op het Oktoberfest in München, schrijft het Duitse tijdschrift ‘Bunte’. De kroonprinses vierde feest in het exclusieve Käfers Wiesn-Schänke, dé hotspot voor de Duitse society en was daarbij in het gezelschap van de jonge miljonairszoon Cedric von Halem.

Miljonairszonen

Samen met vrienden, waaronder Cedric en zijn broer Christopher, zong Amalia mee met klassiekers als Sweet Caroline en What Is Love. Volgens ooggetuigen werd er flink gefeest, al hield Amalia het bij een glaasje wijn en later een espresso.

Vrijgezel

Opvallend was haar roze dirndl, waarbij de strik aan de linkerkant zat – volgens de ongeschreven regels een teken dat ze vrijgezel is. Daarnaast droeg ze naar verluidt een hartvormige speld met de tekst ‘Milf’, een detail dat de Duitse media niet ontging.

Cedric werd meerdere keren dicht bij Amalia gezien, wat meteen de speculaties over een mogelijke romance aanwakkerde. Zijn broer Christopher zorgde ondertussen voor een gezellige sfeer.

Losbandig feest

“Wie heeft er geen flirt op het Duitse Oktoberfest?”, vraagt Duitslandcorrespondent Rob Savelberg zich lachend af in de video hieronder. Over het feest vertelt hij dat het er soms behoorlijk ‘losbandig aan toe gaat.’

