‘With Love, Meghan’ krijgt ondanks alle kritiek tóch een tweede seizoen

Tekst: Vera Guldemeester

Hoewel de Netflix-serie ‘With Love, Meghan’ deze week flink wat zure recensies kreeg, is er tóch groen licht voor een tweede seizoen.

De hertogin van Sussex heeft het nieuws met veel enthousiasme gedeeld op haar eigen Instagram-account.

Meghan Markle is optimistisch

In een vrolijk filmpje hint Meghan alvast op wat kijkers kunnen verwachten. “Als je seizoen 1 al leuk vond, wacht maar tot je ziet wat we voor seizoen 2 in petto hebben”, klinkt het optimistisch. Ze bedankt ook haar ‘fantastische team’ dat de show tot leven heeft gebracht.

Geen staande ovaties

Toch is er wel een flinke kanttekening. Het eerste seizoen, waarin Meghan haar gasten ontvangt en voor ze kookt, kreeg bepaald geen staande ovaties. Britse media waren meedogenloos: The Guardian vond het programma ronduit ’tenenkrommend’ en The Independent omschreef het als ‘vermoeiend’. Volgens anderen schiet de serie compleet zijn doel voorbij. Het moest Meghan neerzetten als een ‘gewone vrouw’, maar het tegenovergestelde gebeurde.

Meghan Markle

Tweede seizoen vanaf najaar op Netflix te zien

Netflix lijkt zich echter weinig aan te trekken van de negatieve geluiden, want het tweede seizoen staat al in de startblokken. De opnames zijn zelfs al afgerond en fans kunnen de nieuwe afleveringen in het najaar verwachten. Of de vrouw van prins Harry dit keer wél weet te overtuigen? Eén ding is zeker: de hertogin geeft niet zomaar op.

