Igone de Jongh

Voormalig topballerina Igone de Jongh is weer vrijgezel

Tekst: Evelien Berkemeijer

09/09/2025

Igone de Jongh en Antoine Miller zijn uit elkaar. De danseres maakte het nieuws bekend via haar Instagram Stories.

Sinds begin dit jaar hadden Igone De Jongh en Antoine Miller een relatie.

Sterker, single, gelukkig, soms worstelend en dankbaar

In een bericht bij een foto van zichzelf op haar story schrijft Igone de Jongh in het Engels: ‘Sterker, single, gelukkig, soms worstelend en dankbaar’. De aankondiging komt op haar 46e verjaardag, die zij dinsdag viert.

Relatie met Antoine Miller

In maart liet Igone weten een relatie te hebben met Antoine Miller, die als model werkt. ‘Antoine en ik hebben elkaar onlangs gevonden en het klikte eigenlijk meteen’, zei de danseres destijds. ‘Inmiddels zijn we hartstikke verliefd en hebben we het goed samen. Aangezien hij in Frankrijk woont, ben ik daar veel en ook dat maakt me gelukkig.’

Eerder huwelijk Igone de Jongh

Igone de Jongh was eerder vier jaar getrouwd met acteur Thijs Römer. Die relatie eindigde begin 2023 nadat bekend werd dat Römer online drie minderjarige meisjes had misbruikt. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en kreeg daarnaast een maximale taakstraf van 240 uur.

FOTO: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

