Loiza Lamers en Jelle Ploeg

Verloving voorbij: Loiza Lamers en Jelle Ploeg uit elkaar

Tekst: Redactie Weekend

06/01/2026

Model en presentatrice Loiza Lamers heeft via een Instagram story laten weten dat haar relatie met Jelle Ploeg is beëindigd. In haar bericht klinkt waardering voor wat is geweest. De nadruk ligt op een gezamenlijke, weloverwogen keuze.

De aankondiging kwam rechtstreeks van Loiza Lamers op Instagram. Ze schrijft dat de beslissing samen is genomen en dat eerlijkheid leidend was in het proces. Het bericht sluit af met dankbaarheid en het voornemen om in rust ruimte te maken voor deze nieuwe fase.

Loiza Lamers schrijft met respect

‘Met veel respect voor wat is geweest, hebben wij besloten onze relatie te beëindigen.’ Zo verwoordt Loiza de kern van het besluit. Dat het proces niet eenvoudig was, geeft ze ook aan: ‘Maar wel een eerlijke richting onszelf en naar elkaar.’

Verloving en herinneringen

De twee verloofden zich op 30 augustus 2024, na drie jaar verkering. Jelle liet voor het aanzoek in Rome haar ouders en beste vriendin invliegen. In de periode daarna deelde Loiza regelmatig romantische foto’s van hen samen op Instagram. ‘Wij zijn dankbaar voor de liefde die we hebben gedeeld. We zullen de komende tijd gebruiken om dit in alle rust een plekje te gaan geven.’

FOTO: ANP

