Rob Jetten en Nico Keenan

Juicekanaal merkt op: mogelijk onrust rond Rob Jetten en partner Nico

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/12/2025

Er lijkt onrust te zijn rond de relatie van Rob Jetten en partner Nico Keenan. Juicekanaal Reality FBI ziet opvallend volggedrag op sociale media en trekt daar een prikkelende conclusie uit. Maar even later verschijnt er een tegengeluid op het account van de politicus zelf.

Volgens Reality FBI ontvolgde Nico (Nicolás) dinsdag meerdere mensen, onder wie Rob Jetten. Rob heeft Nico niet ontvolgd, werd daarbij opgemerkt. Kort daarop dook Nico weer op in het volgersrijtje van Rob, wat volgens het kanaal zou duiden op ‘paniek is uitgebroken’. Hoewel volgers daardoor niet kunnen controleren of er daadwerkelijk sprake is geweest van een ontvolgactie, komt het juicekanaal met bewijs. Via de site Dolphinradar zegt het kanaal te zien dat Nico Rob recentelijk (opnieuw) is gaan volgen.

Tekst gaat verder na Instagram-post van 30 oktober:

Tegenreactie van Rob Jetten

Enkele uren nadat de geruchten op gang kwamen, deelde Rob Jetten een story waarin hij met Nico aan het videobellen is. Daarmee lijkt de politicus de roddels te willen tegenspreken en te suggereren dat er niets aan de hand is. Wat de exacte status van de relatie is, blijft onduidelijk. Voorlopig blijft het bij speculeren, totdat Rob of Nico zelf meer duidelijkheid geeft.

FOTO: ANP

