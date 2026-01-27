Mr. Bean-acteur Rowan Atkinson (71) heeft géén geheime vriendin van 32

Foto’s van Rowan Atkinson met een vermeende nieuwe liefde blijken misleidend. Mia Khalifa bevestigt dat fans worden bedonderd.

Volgens virale posts zou de acteur daten met de 32-jarige ondernemer en voormalig pornoactrice. De berichten tonen ogenschijnlijk knusse momenten op een schip en claimen dat de romance afgelopen zomer in Zuid-Frankrijk begon. Intussen worden de namen van Rowan en Mia opvallend vaak samen gegoogeld, terwijl de acteur nog altijd samen is met comedian Louise Ford (42).

Virale berichten en ‘bewijs’

De posts schetsen een stiekeme relatie. Vrienden zouden de chemie omschrijven als ‘sprankelend en vredig tegelijk’. Het ‘bewijs’ bestaat echter uit misleidende of neppe beelden van ‘het stel’ op een schip.

Waarom mensen toch twijfelen

Een deel van de foto’s oogt duidelijk nep, maar andere plaatjes zijn minder makkelijk te ontmaskeren, zeker tijdens snel scrollen. Daardoor zoeken mensen alsnog of het klopt en worden Rowan en Mia geregeld samen gegoogeld. Sommige fans hopen zelfs dat het waar is.

De werkelijkheid

Het gerucht krijgt tractie omdat het liefdesleven van de Britse acteur eerder al spraakmakend was. Rowan heeft in het echt een jongere vriendin: Louise. Beiden zouden hun vorige partners voor elkaar hebben verlaten, al was het huwelijk van de acteur naar verluidt al niet goed. Feit blijft dat de twee nog altijd samen zijn.

Mia reageert

Mia zet het recht op X: ‘Jongens, ik date wel met een halve zool, maar het is niet Mr. Bean’. Daarna grapt ze: ‘Maar ik sta er wel voor open’. Wie haar huidige vriend is, blijft onduidelijk. Intussen kunnen velen om de situatie lachen, met grappen dat Rowan en Mia allebei weinig tekst hadden in hun films en kijkers toch wisten te vermaken.

