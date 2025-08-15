Monica Geuze betaalt nog steeds filmabonnement van haar ex

Tekst: Denise Delgado

Oeps! In de podcast ‘Geuze & Gorgels’ onthult Monica Geuze (30) dat ze onbedoeld al jaren de bioscoopbezoeken van haar ex Robbert sponsort.

Al drie jaar

“Ik heb blijkbaar een Pathé Unlimited-abonnement,” vertelt Monica aan Kaj Gorgels. “Het is weer afgeschreven, twee personen, want ik heb er ook eentje voor mijn ex lopen. 23 euro per maand, per persoon. Ik had hem dat een keer gegeven van: ‘Nou ja, dan hebben we allebei zo’n abonnement.’ Nu zijn we drie jaar verder,” vertelt ze lachend.

Lees ook: Monica Geuze en James Laurence zetten punt achter relatie

Hoewel ze allang uit elkaar zijn, zegt Monica het abonnement nooit te hebben opgezegd. Zelf koopt ze, ironisch genoeg, nog steeds losse kaartjes als ze naar de film gaat. Zou Robbert eigenlijk doorhebben dat hij al die tijd gratis naar de bioscoop kan?

Tot voor kort leek Monica gelukkig met voetballer James Lawrence, maar donderdag bevestigde haar manager aan RTL Boulevard dat ook die relatie voorbij is.

BEELD: ANP