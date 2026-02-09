Lewis Hamilton en Kim Kardashian voor het eerst datend gespot bij Super Bowl

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na de onthulling van The Sun op 1 februari dat ze stilletjes aan het daten zijn, zijn Lewis Hamilton en Kim Kardashian samen in het openbaar gezien. Het duo volgde de Super Bowl-wedstrijd in Levi’s Stadion vanuit een suite. Het is de eerste grote publieke verschijning van de twee sinds het nieuws over hun relatie naar buiten kwam.

De zevenvoudig F1-wereldkampioen en de reality-tv-superster werden door NBC-camera’s vastgelegd tijdens de wedstrijd tussen de Seattle Seahawks en de New England Patriots. De aanwezigheid van het Lewis Hamilton en Kim Kardashian bevestigen de geruchten over een prille romance.

Super Bowl-debuut

Hamilton en Kardashian deelden een suite in Levi’s Stadion. Ooggetuigen zagen hoe de twee samen de wedstrijd keken en aandacht trokken in de eindsuite. Een getuige schetste aan The U.S. Sun een intiem beeld van het duo: ‘Ze zaten in een eindsuite en daar sprak iedereen op die verdieping alleen maar over. Er waren menigten personeel die probeerden een glimp van hen op te vangen. Op een gegeven moment liep Lewis door de gang en kort daarna volgde Kim hem.’ Volgens de ooggetuige spatte de liefde ervan af: ‘Zijn ogen waren beschermend op haar gericht en ze waren in een grote groep mensen aan het omhelzen en kussen.’

Tekst gaat verder onder post.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian spotted at the Super Bowl, in first public appearance since they began dating. pic.twitter.com/oOkqBGOesy — Daily365 (@onadaily365) February 9, 2026

Discrete start van de relatie

Eerder meldde The Sun dat Kim met een berg bagage arriveerde voor een kort verblijf in het exclusieve Estelle Landhuis in de Cotswolds, waar drie lijfwachten het paar beschermden. Een uur later verscheen Lewis. Insiders vertelden dat ze exclusief gebruik kregen van de chique spa, in een privéruimte konden dineren en een massage voor koppels gepland hadden staan.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

In 2021 woonden Kristina O’Neill, Lewis Hamilton, Kim Kardashian West, Demi Moore en Kim Jones de WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards bij. (Foto: Jamie McCarthy/Getty Images voor WSJ. Magazine Innovators Awards)

Opvallende verschijning

Het bezoek maakte indruk, aldus aanwezigen: ‘Gasten die hen zagen mompelden erover, want hoewel Estelle Manor normaal gesproken beroemde en zeer rijke gasten krijgt, is het niet elk weekend dat Kim Kardashian en Lewis Hamilton langskomen.’ Met hun gezamenlijke Super Bowl-optreden lijkt het stel nu ook buiten de beslotenheid van luxe retraites samen in beeld te treden.

Foto’s header via ANP: Kim Kardashian door James Warren/Famous Images/Sipa USA en Lewis Hamilton door Andrea Diodato/NurPhoto