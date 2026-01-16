Jorik en Marilou uit Winter Vol Liefde zetten punt achter relatie

Jorik en Marilou, bekend van het vorige seizoen van ‘Winter Vol Liefde’, zijn uit elkaar. Marilou maakte het nieuws zelf bekend via social media. Het koppel zou na bijna een jaar de relatie hebben beëindigd.

In haar bericht beschrijft de realityster een bewogen periode. Ze reageert daarmee op recente berichtgeving in de media. Over de reden van de breuk wil ze niets kwijt, maar ze kijkt wel met dankbaarheid terug en vooruit naar wat komt.

Een tijd niet samen

‘Een jaar met bizarre pieken en ook dalen’, schrijft Marilou in haar verhaal op Instagram. ‘Jorik en ik zijn inmiddels een tijd niet meer samen.’ Aanleiding voor haar post is een artikel over het stel: daarom besloot ze het nieuws zelf maar ‘even te delen’.

Dankbaar terugkijken

Over het waarom laat Marilou niets los. Wel schrijft ze: ‘Dankbaar voor alles wat was. Met heel veel zin kijk ik vooruit naar wat 2026 voor mij gaat brengen.’

Zo begon het

Jorik en Marilou leerden elkaar kennen in het tweede seizoen van Winter Vol Liefde. Tijdens de opnames sloeg de vonk niet meteen over. Dat er dan toch liefde uit het programma is gekomen, had Marilou niet verwacht. ‘Op papier zou je onze relatie een langeafstandsrelatie noemen, maar we zien elkaar meer wel dan niet. Ik ben momenteel meer daar te vinden dan in Nederland.’

