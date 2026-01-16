Marilou Jorik Wvl

Jorik en Marilou uit Winter Vol Liefde zetten punt achter relatie

Tekst: Denise Delgado

16/01/2026

Jorik en Marilou, bekend van het vorige seizoen van ‘Winter Vol Liefde’, zijn uit elkaar. Marilou maakte het nieuws zelf bekend via social media. Het koppel zou na bijna een jaar de relatie hebben beëindigd.

In haar bericht beschrijft de realityster een bewogen periode. Ze reageert daarmee op recente berichtgeving in de media. Over de reden van de breuk wil ze niets kwijt, maar ze kijkt wel met dankbaarheid terug en vooruit naar wat komt.

Een tijd niet samen

‘Een jaar met bizarre pieken en ook dalen’, schrijft Marilou in haar verhaal op Instagram. ‘Jorik en ik zijn inmiddels een tijd niet meer samen.’ Aanleiding voor haar post is een artikel over het stel: daarom besloot ze het nieuws zelf maar ‘even te delen’.

Scherm­afbeelding 2026 01 16 Om 18.08.39
Dankbaar terugkijken

Over het waarom laat Marilou niets los. Wel schrijft ze: ‘Dankbaar voor alles wat was. Met heel veel zin kijk ik vooruit naar wat 2026 voor mij gaat brengen.’

Zo begon het

Jorik en Marilou leerden elkaar kennen in het tweede seizoen van Winter Vol Liefde. Tijdens de opnames sloeg de vonk niet meteen over. Dat er dan toch liefde uit het programma is gekomen, had Marilou niet verwacht. ‘Op papier zou je onze relatie een langeafstandsrelatie noemen, maar we zien elkaar meer wel dan niet. Ik ben momenteel meer daar te vinden dan in Nederland.’

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

