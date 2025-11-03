Insta-official! Jennifer Aniston deelt foto van nieuwe liefde
03/11/2025
Jennifer Aniston (56) heeft haar nieuwe relatie eindelijk bevestigd. De actrice deelde op Instagram een liefdevolle foto met coach en hypnotherapeut Jim Curtis.
Bij een intieme foto waarop de twee elkaar omhelzen, schreef Jennifer: ‘Happy birthday, mijn lief.’ Daarmee maakt ze hun relatie, waar sinds juli al geruchten over gingen, officieel op social media.
Jim vierde zijn vijftigste verjaardag, maar het is duidelijk dat Jennifer degene was die straalde. Fans reageren enthousiast op de nieuwe liefde van de Friends-ster, die eerder getrouwd was met Brad Pitt en Justin Theroux.
