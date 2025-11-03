"the Morning Show" Season 4 New York Premiere Jennifer Aniston

Insta-official! Jennifer Aniston deelt foto van nieuwe liefde

Tekst: Denise Delgado

03/11/2025

Jennifer Aniston (56) heeft haar nieuwe relatie eindelijk bevestigd. De actrice deelde op Instagram een liefdevolle foto met coach en hypnotherapeut Jim Curtis.

Bij een intieme foto waarop de twee elkaar omhelzen, schreef Jennifer: ‘Happy birthday, mijn lief.’ Daarmee maakt ze hun relatie, waar sinds juli al geruchten over gingen, officieel op social media.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Agenten op de stoep bij Jennifer Aniston

Jim vierde zijn vijftigste verjaardag, maar het is duidelijk dat Jennifer degene was die straalde. Fans reageren enthousiast op de nieuwe liefde van de Friends-ster, die eerder getrouwd was met Brad Pitt en Justin Theroux.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @JENNIFERANISTON

LEES OOK

Deze vrouw sprak Roelof toe in Expeditie Robinson
Frans en Mariska Bauer in blijde verwachting van eerste kleinkind
Joost Prinsen overleden op 83-jarige leeftijd
In de spotlight: Engelbert Humperdinck

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Dít gebeurt er komende week in ‘GTST’!

Morgen begint er weer een nieuwe werkweek. Dat betekent bij RTL 4 ook vier nieuwe afleveringen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.
Weekend Engelbert Humperdinck

In de spotlight: Engelbert Humperdinck

Engelbert Humperdinck heeft het zijn vrouw tijdens hun huwelijk niet makkelijk gemaakt. De rokkenjager ging veel vreemd en heeft zelfs kinderen verwekt bij zijn minnaressen. Toch wist zijn vrouw hem te vergeven. ’Dat is het grootste geschenk.’
Vriendin M83a2616 (2)

Henriëtte: ‘Ik had nooit gedacht dat ik van mijn hobby mijn werk zou maken’

Van je hobby je werk maken? Henriëtte Hooge (59) bewijst dat het kan. Jarenlang was ze in haar vrije tijd al hardlooptrainster. Vanuit die interesse besloot Henriëtte verschillende thuisstudies bij NHA te volgen. Nu werkt ze al een paar jaar als zelfstandig gewichtsconsulente en personal trainer.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise