Insta-official! Jennifer Aniston deelt foto van nieuwe liefde

Henriëtte: ‘Ik had nooit gedacht dat ik van mijn hobby mijn werk zou maken’

Van je hobby je werk maken? Henriëtte Hooge (59) bewijst dat het kan. Jarenlang was ze in haar vrije tijd al hardlooptrainster. Vanuit die interesse besloot Henriëtte verschillende thuisstudies bij NHA te volgen. Nu werkt ze al een paar jaar als zelfstandig gewichtsconsulente en personal trainer.