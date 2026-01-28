Henk Krol en verloofde verbreken relatie na vijftien jaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

De relatie van Henk Krol (75) en verloofde Aldo Koning (55) is na vijftien jaar voorbij. Het huwelijk waar jarenlang naar werd uitgekeken, komt er definitief niet. In een gezamenlijke verklaring vragen beiden om rust en privacy.

Aldo heeft de woning in Zeewolde inmiddels verlaten. Over de breuk zegt Henk Krol tegen Privé: ‘Van verdriet ben ik maar liefst 32 kilo afgevallen.’ Hij licht toe: ‘Ik was gek op die jongen en we hebben mooie tijden gekend.’

Lees ook: Miljuschka koopt haar huis terug na relatiebreuk: ‘Grootste dag uit m’n leven’

Gezamenlijke verklaring van Henk Krol en Aldo

Het voormalige stel laat aan Privé weten: ‘Na een periode van zorgvuldige afweging hebben wij besloten ieder onze eigen weg te gaan. Wij kijken met respect en waardering terug op de tijd die we vijftien jaar samen hebben gehad. Deze beslissing is in goed overleg genomen. Wij vragen de media om onze privacy te respecteren. Er zullen geen verdere mededelingen worden gedaan.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Henk Krol en Aldo Koning bij een boekpresentatie in 2023.

Gemist huwelijk

Als voorvechter van het homohuwelijk had Henk zich voorgenomen om na zijn politieke carrière zelf ook met Aldo te trouwen. In 2021 ging hij op één knie. De ceremonie zou plaatsvinden onder de lenzen van Omroep Max-camera’s, in zijn eigen bed and breakfast in het Brabantse Best. Het huwelijksbootje is echter nooit gaan varen.

Foto’s: ANP