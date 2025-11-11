Uitreiking Buma Nl Awards Kees Tol

Kees Tol smoorverliefd! Eerste beelden met zijn Amerikaanse vriend Buddy

Tekst: Denise Delgado

11/11/2025

Kees Tol (43) laat voor het eerst zijn grote liefde zien. Op Instagram deelt de presentator een lieve video vol mooie herinneringen met zijn Amerikaanse vriend Buddy.

Het filmpje is niet recent, maar al van bijna een jaar geleden . Dat benadrukt Kees ook zelf in zijn onderschrift: ‘Alweer bijna ’n jaar geleden… Buddy & Kees.’

In de video is te zien hoe het stel zichtbaar geniet van hun tijd samen: ze lachen, geven elkaar een massage en genieten van een glas wijn.

Bekende vrienden reageren enthousiast. Ook laten Nicolette Kluijver en Humberto Tan een hartje achter. Eerder vertelde Kees nog aan Humberto openhartig over zijn relatie in het programma Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!.

De beelden stralen warmte en geluk uit, iets wat ook zijn volgers niet ontgaat. ‘Wat zien jullie er gelukkig samen,’ schrijft een volger. ‘Op naar nog meer herinneringen’, pent een ander.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KEESTOL

