Dit is Herald, de verloofde van Carlo Boszhard

Carlo Boszhard en Herald Adolfs

Carlo Boszhard is al jarenlang een van de bekendste gezichten op de Nederlandse televisie. Achter hem staat echter een even belangrijke kracht: zijn partner Herald Adolfs uit Almelo. Samen vormen ze een team waarin persoonlijke band en professionele samenwerking moeiteloos samenkomen.

Ze zijn al jarenlang een stel en gaan binnenkort trouwen. Hun relatie combineert liefde en werk, waarbij beide partners elkaar inspireren en aanvullen, blijkt uit een interview met MEZZA.

Het begin van hun liefde

Het pad van Carlo Boszhard en Herald Adolfs kruiste elkaar eind jaren negentig. Carlo was bezig met Soaptalent, waarin jonge acteurs auditie deden voor rollen in Goede Tijden, Slechte Tijden. Herald droomde toen van een loopbaan als acteur en zat op de toneelschool in Amsterdam. Zittend in een kantine van Soaptalent merkte Carlo de jonge Herald op en complimenteerde hem: ‘Je lijkt op Chris Zegers.’ Jaren later ontmoetten ze elkaar opnieuw in het uitgaansleven, wat uiteindelijk leidde tot hun eerste date op Tweede Kerstdag 2008. Tijdens dat ijsje vroeg Carlo aan Herald: ‘Ben jij gelukkig in je leven?’, een vraag die het begin van hun langdurige relatie markeerde.

Carlo Boszhard en Herald Adolfs: een gouden duo

Sindsdien werken Carlo Boszhard en Herald Adolfs intensief samen aan diverse televisieprojecten. Het eerste grote succes was De TV Kantine, een programma waarin bekende Nederlanders door middel van persiflages en imitaties werden geportretteerd. Het idee ontstond uit hun gezamenlijke creativiteit en gedeelde passie voor entertainment. Carlo noemt hun samenwerking een verrijking: hij kan volledig vertrouwen op Herald, die naast partner ook kritisch meedenkt over productie, montage en uitvoering.

Make Up Your Mind: Heralds meesterwerk

Herald Adolfs is het brein achter Make Up Your Mind, een format waarin bekende Nederlanders worden omgetoverd tot drag queens. Het programma, gepresenteerd door Carlo, wordt geprezen om zijn entertainmentwaarde én de boodschap over inclusiviteit en diversiteit. ‘We willen laten zien dat deze wereld er ook is. Daar dragen de BN’ers aan bij. Zij breken een lans voor de community. Zij zeggen: “Kijk, dit mag er ook zijn”’, vertelt Herald.

Het persoonlijke en professionele leven combineren

Het werk van Carlo en Herald loopt vaak door elkaar. Ze wonen samen, werken samen en hebben hun dagelijkse leven volledig geïntegreerd met hun gezamenlijke projecten. Toch ervaren ze dit nooit als beklemmend. ‘Wij zijn echt een soort Jut en Jul. Wij werken samen, zitten samen ’s avonds op de bank. Wij doen bijna alles samen’, vertelt Herald. Carlo voegt toe dat hun gedeelde passie voor televisie hun relatie juist versterkt en dat hij iemand heeft gevonden die zowel met hem kan leven als werken.

Herald Adolfs: van Twente naar televisie

Herald groeide op in Almelo en bracht zijn jeugd door in de wijk de Schelfhorst. Zijn creatieve aanleg was er al vroeg, maar hij verhuisde naar Utrecht om verder te studeren en zijn mogelijkheden te verbreden. Hij werkte bij Shownieuws en vond daar zijn weg naar televisie. Naast Make Up Your Mind werkt Herald met Carlo aan andere producties, zoals Play That Song Again en een nieuwe Twentse televisieserie. Hij combineert zijn creatieve visie met commerciële scherpzinnigheid, waardoor hij een onmisbare kracht achter de schermen is.

