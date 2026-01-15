Dat Evelien de Bruijn viel voor achttien jaar oudere Paul, bracht veel teweeg

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een open gesprek met De Telegraaf vertelt presentatrice Evelien de Bruijn over haar relatie met de achttien jaar oudere Paul, een weduwnaar met drie dochters van in de dertig. De complexe gezinssituatie maakten hun liefde intens, maar niet eenvoudig. Zoals Evelien benadrukt: ‘Ik ben maar vijf jaar ouder dan zijn oudste dochter.’

Evelien de Bruijn kende Paul al achttien jaar vóór de vonk oversloeg. Hij was eerder haar baas bij RTV Utrecht en 3FM. Een gepland afscheidsfeest ging destijds niet door, omdat zijn vrouw ongeneeslijk ziek bleek. Jaren later, na betrokken contact en een etentje, bleek de aantrekkingskracht onmiskenbaar. Al probeerden ze het eerst te negeren.

Liefde met een verleden

Evelien bleef na het overlijden van Pauls vrouw geregeld vragen hoe het met hem ging. Een etentje bracht gevoelens aan het licht. Even wilden ze er niets mee doen, maar dat bleek onmogelijk. Die nieuwe liefde had meteen gewicht. ‘We hebben onze gevoelens naar elkaar uitgesproken en vervolgens besloten ze te parkeren. Op een gegeven moment zijn we toch weer wat gaan eten en wisten we allebei wat er aan de hand was; we werden verliefd op elkaar.’

Pijnlijke breuk aan haar kant

De ontluikende relatie zette Eveliens eigen leven op zijn kop. ‘Het was zacht gezegd heel rommelig. Ik heb naar Erik, de vader van Boris, uitgesproken dat ik verliefd aan het worden was. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat ik zijn hart heb gebroken door bij hem weg te gaan. Dat heeft een hoop verdriet opgeleverd.’ Waar zij hoopte op snel samen zijn met iedereen, bleek de realiteit anders. ‘Ik hoopte dat we na een paar maanden met de hele familie aan de grote keukentafel zouden zitten om het leven te vieren, ook Paul wilde mijn ex er het liefst meteen bij hebben, maar dat was natuurlijk naïef. Hij had een terechte reden om heel boos te zijn.’

Evelien de Bruijn met haar partner Paul van der Lugt op het Gouden Televizier-Ring Gala 2019.

Plek vinden in een rouwend gezin

Ook in Pauls gezin kostte het tijd om de juiste balans te vinden. ‘Het is wel een puzzel geweest om het allemaal goed te krijgen, toen ik net in het gezin van Paul kwam. Hij wilde het allerliefst de hele familie zo intens mogelijk samensmelten. Maar zowel zijn meiden als ik waren daar nog helemaal niet aan toe. Zij hadden gevoelsmatig hun moeder nog maar net verloren aan een slepende ziekte, en ineens stond daar de jonge vriendin van hun vader in huis.’ Met tijd, rust en goede gesprekken werd voorzichtig gebouwd aan vertrouwen en ruimte voor iedereen.

Voorzichtig gekoesterde acceptatie

Inmiddels is er een vorm gevonden die voor alle generaties klopt. ‘Nu zeggen ze tegen hun kinderen dat Paul hun opa is en ik ben oma, zonder dat hun moeder daarbij vergeten wordt. Voor mij was dat een heel hoge vorm van acceptatie en liefde die ik van ze kreeg.’

