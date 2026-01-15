Evelien de Bruijn

Dat Evelien de Bruijn viel voor achttien jaar oudere Paul, bracht veel teweeg

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/01/2026

In een open gesprek met De Telegraaf vertelt presentatrice Evelien de Bruijn over haar relatie met de achttien jaar oudere Paul, een weduwnaar met drie dochters van in de dertig. De complexe gezinssituatie maakten hun liefde intens, maar niet eenvoudig. Zoals Evelien benadrukt: ‘Ik ben maar vijf jaar ouder dan zijn oudste dochter.’

Evelien de Bruijn kende Paul al achttien jaar vóór de vonk oversloeg. Hij was eerder haar baas bij RTV Utrecht en 3FM. Een gepland afscheidsfeest ging destijds niet door, omdat zijn vrouw ongeneeslijk ziek bleek. Jaren later, na betrokken contact en een etentje, bleek de aantrekkingskracht onmiskenbaar. Al probeerden ze het eerst te negeren.

Lees ook: Evelien de Bruijn trekt alle ogen naar zich toe op verjaardag

Liefde met een verleden

Evelien bleef na het overlijden van Pauls vrouw geregeld vragen hoe het met hem ging. Een etentje bracht gevoelens aan het licht. Even wilden ze er niets mee doen, maar dat bleek onmogelijk. Die nieuwe liefde had meteen gewicht. ‘We hebben onze gevoelens naar elkaar uitgesproken en vervolgens besloten ze te parkeren. Op een gegeven moment zijn we toch weer wat gaan eten en wisten we allebei wat er aan de hand was; we werden verliefd op elkaar.’

Pijnlijke breuk aan haar kant

De ontluikende relatie zette Eveliens eigen leven op zijn kop. ‘Het was zacht gezegd heel rommelig. Ik heb naar Erik, de vader van Boris, uitgesproken dat ik verliefd aan het worden was. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat ik zijn hart heb gebroken door bij hem weg te gaan. Dat heeft een hoop verdriet opgeleverd.’ Waar zij hoopte op snel samen zijn met iedereen, bleek de realiteit anders. ‘Ik hoopte dat we na een paar maanden met de hele familie aan de grote keukentafel zouden zitten om het leven te vieren, ook Paul wilde mijn ex er het liefst meteen bij hebben, maar dat was natuurlijk naïef. Hij had een terechte reden om heel boos te zijn.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Amsterdam Gouden Televiezier Ring
 Evelien de Bruijn met haar partner Paul van der Lugt op het Gouden Televizier-Ring Gala 2019.

Plek vinden in een rouwend gezin

Ook in Pauls gezin kostte het tijd om de juiste balans te vinden. ‘Het is wel een puzzel geweest om het allemaal goed te krijgen, toen ik net in het gezin van Paul kwam. Hij wilde het allerliefst de hele familie zo intens mogelijk samensmelten. Maar zowel zijn meiden als ik waren daar nog helemaal niet aan toe. Zij hadden gevoelsmatig hun moeder nog maar net verloren aan een slepende ziekte, en ineens stond daar de jonge vriendin van hun vader in huis.’ Met tijd, rust en goede gesprekken werd voorzichtig gebouwd aan vertrouwen en ruimte voor iedereen.

Voorzichtig gekoesterde acceptatie

Inmiddels is er een vorm gevonden die voor alle generaties klopt. ‘Nu zeggen ze tegen hun kinderen dat Paul hun opa is en ik ben oma, zonder dat hun moeder daarbij vergeten wordt. Voor mij was dat een heel hoge vorm van acceptatie en liefde die ik van ze kreeg.’

BRON: TELEGRAAF. FOTO’S: ANP

Uit andere media

Party Pearl Uit Winter Vol Liefde

Pearl uit ‘Winter Vol Liefde’ blijkt actrice te zijn

In ‘Winter Vol Liefde’ lijkt Robin in Zweden al snel te vallen voor kunstenares Pearl. Nu blijkt: zij is niet alleen kunstenaar, maar ook actrice. Dat gegeven roept vragen op bij kijkers en werpt nieuw licht op haar profiel in het programma.
Weekend Johan Derksen over Denise van der Laan (De Hanslers)

Johan Derksen ziet kijkcijferwaarde bij Monique en richt pijlen op Denise

In de podcast Groeten Uit Grolloo bespreekt Johan Derksen de commotie rond De Hanslers, ontstaan door de ruzie tussen Monique Hansler en Denise. De analist prijst vooral de commerciële waarde van Monique, terwijl zijn kritiek zich hoofdzakelijk richt op Denise. Ook Mike en diens vader krijgen een harde beoordeling.
Vriendin seks

Fay en haar ex delen in het geheim nog maandelijks de lakens

Vriendin-lezeressen delen de spannendste, bijzonderste of meest liefdevolle ervaring uit hun slaapkamer. Deze week Fay, die een keer per maand seks heeft met haar ex.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien