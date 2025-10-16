Wesley van Klink wint Televizier-Ring Acteur 2025 voor rol in Bennie

Tekst: Denise Delgado

De sterren schitterden in Carré, maar één naam deed donderdagavond de zaal ontploffen: Wesley van Klink. De 25-jarige acteur sleepte tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2025 de prestigieuze Televizier-Ring Acteur in de wacht.

Tranen van trots

Wesley’s rol in Bennie raakte het publiek recht in het hart en dat leverde hem niet alleen lof, maar ook luid applaus en tranen van trots op.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Grote doorbraak

Met een sprong van pure blijdschap en een keurig voorbereid briefje in de hand nam Wesley zijn prijs in ontvangst. “Graag wil ik iedereen bedanken die naar de serie Bennie heeft gekeken en op mij heeft gestemd. Daar ben ik hartstikke trots op. Op de set was het altijd een feestje en daar wil ik iedereen voor bedanken,” zei hij zichtbaar geëmotioneerd. De jonge acteur, die met Bennie zijn grote doorbraak beleefde, groeit razendsnel uit tot een van de meest veelbelovende talenten van het land.

Leven met syndroom van Down

De serie Bennie draait om een eigenzinnige jongen met het syndroom van Down die op het punt staat volwassen te worden. Nu hij achttien is, droomt hij van een echte baan, de liefde en een plek die helemaal van hemzelf is. Maar zijn verlangen naar zelfstandigheid zorgt voor heel wat opschudding binnen zijn warm, maar chaotisch gezin. Met zijn ontwapenende eerlijkheid en aanstekelijke humor weet Bennie niet alleen vastgeroeste vooroordelen te doorbreken, maar inspireert hij ook zijn ouders, zus en broertje om opnieuw naar hun eigen dromen, én naar elkaar, te kijken.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @TELEVIZIER