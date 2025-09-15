77th Primetime Emmy Awards Show Adolescence Owen Cooper

Zien: Owen Cooper uit Adolescence jongste mannelijke Emmy-winnaar ooit

Tekst: Denise Delgado

15/09/2025

De Britse acteur Owen Cooper heeft geschiedenis geschreven. Met zijn 15 jaar is hij de jongste mannelijke winnaar van een Emmy ooit. Hij kreeg de prijs voor beste bijrol in een limited/anthology-serie dankzij zijn indrukwekkende rol in het drama ‘Adolescence’.

Geen professionele acteerervaring

De serie werd ook uitgeroepen tot de beste miniserie. In zijn emotionele dankwoord zei Owen, die voor Adolescence nog geen professionele acteerervaring had, dat hij zich ‘drie jaar geleden nog niets voelde’.

Owen gaat verder: “Het voelt gewoon zo onwerkelijk. Eerlijk gezegd, toen ik een paar jaar geleden met toneellessen begon, had ik nooit gedacht dat ik zelfs maar in de Verenigde Staten zou zijn, laat staan hier. Dus ik denk dat vanavond bewijst dat als je luistert, je concentreert en uit je comfortzone stapt, je alles kunt bereiken in het leven.”

Moord op klasgenoot

Adolescence draait om een 13-jarige jongen die wordt beschuldigd van de moord op zijn klasgenoot. De vierdelige reeks kreeg lovende kritieken en wordt inmiddels zelfs gebruikt als inspiratie voor lesmateriaal, ook in Nederland.

