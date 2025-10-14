Jochem Myjer verovert voor de tweede keer de Poelifinario: ‘Erg bijzonder’

Tekst: Denise Delgado

Jochem Myjer (48) kan zijn geluk niet op: hij won maandag voor de tweede keer de Poelifinario, de prijs voor het beste cabaretprogramma van het jaar, voor zijn show ‘Net alsof’. Eerder viel hij deze eer al te beurt in 2018 met ‘Adem in, Adem uit’.

Tweede keer

‘Wowww. Wel weer erg bijzonder om gisteren voor de tweede keer in m’n carrière de grote cabaretprijs ‘de Poelifinario’ te winnen in de categorie entertainment,’ schrijft Jochem op Instagram.

‘Gefeliciteerd aan de andere winnaars Soundos, Teun van den Elzen en Jan Beuving. En aan alle genomineerden. Ik ga hier even waanzinnig van genieten!,’ gaat de cabaretier enthousiast verder.

Soundos El Ahmadi won de categorie Engagement met Witte Ruis, Jan Beuving ging met de prijs in de categorie Kleinkunst naar huis voor 2025-1, en Teun van den Elzen kreeg De Neerlands Hoop voor zijn voorstelling Op Positie.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JOCHEMMYJER