Cabaretprijzen Poelifinario En Neerlands Hoop Uitgereikt Jochem Myjer

Jochem Myjer verovert voor de tweede keer de Poelifinario: ‘Erg bijzonder’

Tekst: Denise Delgado

14/10/2025

Jochem Myjer (48) kan zijn geluk niet op: hij won maandag voor de tweede keer de Poelifinario, de prijs voor het beste cabaretprogramma van het jaar, voor zijn show ‘Net alsof’. Eerder viel hij deze eer al te beurt in 2018 met ‘Adem in, Adem uit’.

Tweede keer

‘Wowww. Wel weer erg bijzonder om gisteren voor de tweede keer in m’n carrière de grote cabaretprijs ‘de Poelifinario’ te winnen in de categorie entertainment,’ schrijft Jochem op Instagram.

‘Gefeliciteerd aan de andere winnaars Soundos, Teun van den Elzen en Jan Beuving. En aan alle genomineerden. Ik ga hier even waanzinnig van genieten!,’ gaat de cabaretier enthousiast verder.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Jochem Myjer deelt persoonlijke gezondheidsupdate

Soundos El Ahmadi won de categorie Engagement met Witte Ruis, Jan Beuving ging met de prijs in de categorie Kleinkunst naar huis voor 2025-1, en Teun van den Elzen kreeg De Neerlands Hoop voor zijn voorstelling Op Positie.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JOCHEMMYJER

LEES OOK

Katja Schuurman ziet woongroep wel zitten
Stanley Tucci speelt de hoofdrol in déze nieuwe film
Alec en Stephen Baldwin betrokken bij auto-ongeluk
Maxime Meiland: ‘Tv is niet mijn wereld’

Uit andere media

Party Jan Smit Beste Zangers

Jan Smit zingt met déze artiest een duet in ‘Beste Zangers’

Het wordt een bijzondere avond voor de fans van ‘Beste Zangers’. Aanstaande zaterdag is de grote finale van het populaire muziekprogramma te zien, waarin traditiegetrouw de artiesten elkaar verrassen met duetten. Maar dit keer is er iets extra speciaals aan de hand: ook presentator Jan Smit stapt het podium op om mee te zingen.
Weekend Graham Norton Show London

Graham Norton verklapt eindelijk zijn slechtste gast: ‘Was een hel’

Graham Norton heeft in de loop der jaren talloze wereldberoemde sterren op zijn rode bank gehad. Sinds 2007 presenteert de populaire Britse talkshowhost het BBC-programma waarin filmsterren, muzikanten en comedians samen zorgen voor onvergetelijke televisie. Toch was er volgens Graham één avond die hij liever vergeet.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Daar stond hij. Pal voor ons’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor nu haar collega op staande voet is ontslagen?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise