Fred en Ries slepen publieksprijs in de wacht bij Dutch Podcast Awards

Tekst: Denise Delgado

Het was een feestelijke avond in Hilversum: cabaretier Richard Groenendijk (53) en stylist Fred van Leer (49) zijn met hun populaire podcast ‘Fred en Ries’ uitgeroepen tot winnaars van de publieksprijs tijdens de Dutch Podcast Awards.

‘Hebbie ’t al gehoord?’ vraagt Fred op z’n Rotterdams op Instagram. ‘WIJ HEBBEN DE PUBLIEKSPRIJS GEWONNEN!’ In hun gezellige Rotterdamse podcast bespreken de twee alles wat het leven te bieden heeft. Van depressie tot vreemdgaan, met uiteraard een flinke dosis humor. Ook Richards alter ego Jopie Parlevliet zorgt wekelijks voor een komische noot.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Fred van Leer doet grote aankondiging

Concurrentie

De publieksfavorieten lieten grote namen achter zich, waaronder Wilfred Genee (Zolang het leuk is), Monica Geuze (Geuze & Gorgels) en Tim Hofman (Studio BOOS).

Andere winnaars

De prijs voor Beste Podcast ging naar Mino’s Imperium, waarin NOS-journalist Guido van Gorp onderzoekt hoe zaakwaarnemer Mino Raiola uitgroeide tot een van de machtigste mannen in de voetbalwereld.

Patty Brard viel eveneens in de prijzen: haar Datecast won in de categorie Vernieuwing.

Verder werd de NOS Jeugdjournaalpodcast bekroond in de categorie Jeugd, en het audiodrama Parnassia met de stem van Isa Hoes won bij Fictie.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @FREDVANLEER