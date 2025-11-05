Fred En Ries

Fred en Ries slepen publieksprijs in de wacht bij Dutch Podcast Awards

Tekst: Denise Delgado

05/11/2025

Het was een feestelijke avond in Hilversum: cabaretier Richard Groenendijk (53) en stylist Fred van Leer (49) zijn met hun populaire podcast ‘Fred en Ries’ uitgeroepen tot winnaars van de publieksprijs tijdens de Dutch Podcast Awards.

‘Hebbie ’t al gehoord?’ vraagt Fred op z’n Rotterdams op Instagram. ‘WIJ HEBBEN DE PUBLIEKSPRIJS GEWONNEN!’ In hun gezellige Rotterdamse podcast bespreken de twee alles wat het leven te bieden heeft. Van depressie tot vreemdgaan, met uiteraard een flinke dosis humor. Ook Richards alter ego Jopie Parlevliet zorgt wekelijks voor een komische noot.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Fred van Leer doet grote aankondiging

Concurrentie

De publieksfavorieten lieten grote namen achter zich, waaronder Wilfred Genee (Zolang het leuk is), Monica Geuze (Geuze & Gorgels) en Tim Hofman (Studio BOOS).

Andere winnaars

De prijs voor Beste Podcast ging naar Mino’s Imperium, waarin NOS-journalist Guido van Gorp onderzoekt hoe zaakwaarnemer Mino Raiola uitgroeide tot een van de machtigste mannen in de voetbalwereld.

Lees ook: Richard Groenendijk geeft gezondheidsupdate

Patty Brard viel eveneens in de prijzen: haar Datecast won in de categorie Vernieuwing.
Verder werd de NOS Jeugdjournaalpodcast bekroond in de categorie Jeugd, en het audiodrama Parnassia met de stem van Isa Hoes won bij Fictie.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @FREDVANLEER

LEES OOK

René Froger: ‘Iedereen heeft een einddatum’
Inge Ipenburg had last van GTST-rol
Carlo Boszhard moest omgaan met verlies tijdens opnames The Masked Singer zonder Loretta
Zien! David Beckham officieel geridderd door koning Charles

Uit andere media

Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Erwin komt binnen met een schaal. Hij kijkt naar onze handen’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor met haar nieuwe collega?
Weekend Inge Ipenburg

Inge Ipenburg had last van GTST-rol

Het GTST-personage Martine Hafkamp, gespeeld door Inge Ipenburg, was in veel opzichten baanbrekend. Een harde tante die voor zichzelf opkwam, iets waar veel vrouwen zich in die tijd in herkenden of aan spiegelden. Dat maakte Inge trots, maar voor haarzelf had het niet alleen maar positieve kanten, vertelt ze deze week in Weekend. “Martine kleeft…
Party Gerard Joling '40 65'

Billy Dans geniet van de rust in zijn liefdesleven

‘Vroeger was ik een boef’  Hij begon ooit als jongen van achter de bar in het beroemde Amsterdamse café van zijn vader, maar inmiddels is Billy Dans (34) uitgegroeid tot een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Waar hij ooit vooral als liedjesschrijver werkte, staat hij nu volop in de spotlights als zanger, televisiepersoonlijkheid en…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise