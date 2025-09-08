Dit zijn de winnaars van de Video Music Awards (VMA’s)

Tekst: Evelien Berkemeijer

De MTV Video Music Awards zorgden dit jaar opnieuw voor een feest vol verrassingen en grote winnaars. Met optredens, iconische momenten en een reeks prestigieuze prijzen was het een avond waar de muziekwereld reikhalzend naar uitkeek.

Verschillende artiesten vielen meermaals in de prijzen bij deze editie van de MTV Video Music Awards (VMA’s).

Ariana, Sabrina en Doechii domineren

Een opvallend trio dat dit jaar veel prijzen won, was vaak op Tiktok te horen: Ariana Grande, Sabrina Carpenter en Doechii. Ariana Grande kreeg de prijs voor video van het jaar met ‘Brighter Days Ahead’, maar ook die voor beste longform video en beste pop. Sabrina Carpenter werd uitgeroepen tot beste popartiest en sleepte daarnaast de prijzen voor beste album en beste visuele effecten binnen. Doechii viel op in de hiphopcategorie en won met haar nummer ‘Anxiety’.

Nog meer VMA’s winnaars

Er waren nog veel meer winnaars van de VMA’s. Een greep: Coldplay mocht de prijs voor beste rock meenemen naar huis met het nummer ‘All My Love’. Shakira won in de categorie Latin met ‘Soltera’. Mariah Carey ontving de prijs voor beste R&B en kreeg daarnaast de prestigieuze Michael Jackson Video Vanguard Award. Ricky Martin werd geëerd met de Latin Icon Award.

Lady Gaga als absolute winnaar

Toch was er één artieste die boven alles en iedereen uitstak: Lady Gaga. Zij mocht maar liefst vier prijzen in ontvangst nemen. Een daarvan was voor de beste samenwerking, samen met Bruno Mars, met het nummer ‘Die With A Smile’. Dat nummer kreeg extra aandacht door de film ‘Joker: Folie à Deux’. De meest bijzondere onderscheiding voor Lady Gaga was echter de titel ‘Artiest van het jaar’.

FOTO: JEFF KRAVITZ