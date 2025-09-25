Kanshebbers Voor De Televizier Ring Presentator 2025 Martijn Helene Wilfred

Dit zijn de kanshebbers voor de Televizier-Ring Presentator 2025

Tekst: Denise Delgado

25/09/2025

Woensdag werd duidelijk welke presentatoren dit jaar strijden om de Televizier-Ring Presentator. ‘RTL Boulevard’ onthult de top drie: Wilfred Genee (58), Hélène Hendriks (45) en Martijn Krabbé (57).

Wilfred Genee

Wilfred is al jaren een vaste waarde op tv. Hij begon als sportjournalist, maar brak echt door met Vandaag Inside, waar hij samen met Johan Derksen en René van der Gijp de actualiteit fileert. Zijn scherpe vragen en vaak provocerende stijl maken hem geliefd én omstreden.
Eerder won hij al de Televizier-Ring met Voetbal Inside (2011) en in 2017 de Zilveren Televizier-Ster. Nu maakt hij opnieuw kans op een persoonlijke onderscheiding.

Hélène Hendriks

Hélène groeide razendsnel uit tot publiekslieveling. Ze begon als sportpresentatrice, maar bewijst inmiddels ook haar kracht in talkshows en grote liveshows. In 2023 won ze de Televizier-Ring voor beste presentator. Dit jaar kan ze die prestatie opnieuw evenaren.

Martijn Krabbé

Martijn is een vertrouwd gezicht op de Nederlandse tv, van zijn start bij RTL Véronique tot talentenjachten als The Voice of Holland en Holland’s Got Talent. Zijn warme stijl en humor maken hem geliefd bij kandidaten én publiek.
In januari dit jaar vertelde Martijn openhartig over zijn ongeneeslijke longkanker. Sindsdien deelt hij hoe hij met zijn ziekte omgaat, wat hem nog meer waardering opleverde.

BEELD: ANP

