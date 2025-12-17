Wouter van der Horst, echtgenoot van Belle Perez, overleden op 43-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse juwelier Wouter van der Horst (43), echtgenoot van zangeres Belle Perez, is onverwacht overleden. Volgens het management werd hij thuis getroffen door een hersenaneurysma. Hulp in het ziekenhuis mocht niet meer baten. Later op de dag is hij overleden.

Wouter van der Horst was al 17 jaar de steun en toeverlaat van de zangeres Belle Perez. Het nieuws slaat diepe wonden bij Belle, hun 9-jarige zoon Ellia en de naaste familie. Maandag vierden zij nog samen de verjaardag van hun kind.

Onverwacht drama thuis

Volgens het management van de zangeres werd Wouter thuis getroffen door een hersenaneurysma, een verbreding van een slagader in de hersenen die kan leiden tot een hersenbloeding. Hij werd met spoed opgenomen, maar de hulp mocht helaas niet meer baten. Later op de dag is hij overleden.

Sprookjeshuwelijk, ondanks tegenslag

In de zomer van 2016 bezegelden zij hun liefde met een huwelijk: eerst voor de wet in het gemeentehuis van Herenthout, waar zij per helikopter arriveerden, en enkele dagen later met een groot feest voor vrienden en familie. Vlak voor de bruiloft kwam Wouter in Nederland in opspraak in een gerechtelijk onderzoek naar heling van goud en juwelen. De zaak wierp een schaduw over de huwelijksvoorbereidingen en zorgde voor veel media-aandacht, maar Belle week niet van zijn zijde. ‘Ik sta voor de volle honderd procent achter hem’, verklaarde ze destijds. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd.

Gezin en onmetelijk verlies

Na die periode kozen zij ervoor de blik vooruit te richten. Op 15 december 2016 werd hun zoon Ellia geboren. Belle vertelde eerder: ‘Ik was al acht jaar bij Wout, het huis was er, alles was er. Maar ik wilde wachten tot ik het écht voelde. Ik weet nog precies waar ik was: in Palma de Mallorca, voor opnames van ‘Liefde voor Muziek’. (…) Ik was er klaar voor en eenmaal thuis hebben we de natuur zijn gang laten gaan. Drie maanden later was ik zwanger.’ Het plotse verlies is volgens het management ‘een enorme klap’. Ook mensen in hun omgeving spreken van verbijstering: ‘Gisteren zaten ze nog met de hele familie om de tafel voor de negende verjaardag van hun zoontje. Een moment van absoluut geluk. Wat vandaag gebeurd is, is echt onwezenlijk.’

Belle Perez en Wouter van der Horst op de rode loper bij Vrienden van Amstel 20 jaar in 2018

Ruimte voor rouw

Volgens bekenden van het gezin stonden Wouter en Belle bekend als een hecht stel. ‘Wout zocht de aandacht niet op, maar stond in de schaduw altijd aan haar zijde. Hij cijferde zich graag voor haar weg. Die twee waren echt een topkoppel. Een powerkoppel dat elkaar heel graag zag’, aldus de omgeving. Belle en Ellia moeten nu zonder Wouter het nieuwe jaar in. ‘2026 zou een topjaar voor hen worden. Met het feestjaar voor Belles vijftigste verjaardag. Iets waar ze heel hard naar uitkeek. Maar ook met het tiende jubileum van hun huwelijk. Dat wilden ze heel graag vieren.’ Vanwege het onverwachte overlijden vraagt de omgeving om terughoudendheid: ‘We vragen dat ze in alle rust en sereniteit de ruimte krijgen om dit overlijden te verwerken.’ De geplande kerstconcerten van de zangeres worden tot nader order uitgesteld.

BRON: HLN. FOTO’S: ANP