Tonny Eyk overleden op 85-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse muziek verliest een van zijn meest veelzijdige architecten: Tonny Eyk is vandaag op 85-jarige leeftijd overleden. De componist, pianist en orkestleider, geboren als Teun Eikelboom in Den Haag, drukte ruim zeven decennia lang zijn stempel op televisie, theater en film. Zijn werk klinkt door in de herinneringen van generaties kijkers en luisteraars.

Tonny Eyk zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de herkenningsmelodie van NOS Studio Sport, een tune die onmiddellijk het collectieve geheugen in schiet. Daarnaast schreef hij talloze televisietunes, onder meer voor TopPop en Avro’s Wie-kent-kwis. Voor Kinderen voor Kinderen componeerde Tonny de klassiekers Op een onbewoond eiland en Ik heb zo waanzinnig gedroomd.

Muzikale handtekening van de televisie

Met een scherp oor voor melodie en memorabiliteit tekende Tonny voor herkenningsmelodieën die uitgroeiden tot cultureel erfgoed. Zijn Studio Sport-tune werd een nationaal geluidssymbool, terwijl de muziek voor TopPop en andere programma’s de toon zette voor decennia tv-geschiedenis. De warme, aanstekelijke klanktaal die hij koos, maakte zijn werk direct herkenbaar en tijdloos.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Tonny Eyk met Johnny Kraaykamp sr.

Samenwerkingen en mentorschap

Voor veel muzikanten en artiesten was de componist een mentor, collega en inspiratiebron. Hij werkte samen met internationale grootheden als Toots Thielemans, Ringo Starr en Oleta Adams, begeleidde Nederlandse sterren als Willy en Willeke Alberti en Johnny Jordaan op piano en leverde muziek voor films, theater en televisie. In die veelzijdigheid school zijn vakmanschap én zijn generositeit als muzikant.

Televisiepersoonlijkheid

Naast zijn werk achter de schermen was Tonny tientallen jaren een vertrouwd gezicht op televisie, onder meer verbonden aan programma’s van de AVRO en de KRO. Als juryvoorzitter was hij jarenlang betrokken bij de Mini-playbackshow en de Soundmixshow van Henny Huisman. Ook in AVRO Sterrenslag was hij als deelnemer en scheidsrechter een graag geziene gast.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Tonny Eijk met zijn vrouw Liesbeth Vasbinder op de rode loper bij de uitreiking van de Buma Awards in 2017

Erkenningen en nalatenschap

Voor zijn muziek ontving de componist meerdere Edisons en een Gouden Harp, en hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn overlijden wordt in de Nederlandse muziek- en showbizzwereld gezien als een groot verlies. De melodieën die hij naliet blijven klinken: een erfenis die nog jarenlang in harten en herinneringen zal voortleven.

FOTO’S: ANP