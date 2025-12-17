Tamara Elbaz

Tamara Elbaz verloor beide ouders in korte tijd: ‘Mijn hart is kapot’

Tamara Elbaz heeft op Instagram gedeeld dat dinsdag de begrafenis van haar moeder was. Acht maanden na het overlijden van haar vader spreekt ze openhartig over rouw die golft tussen pijn en troost. In haar woorden klinken zowel het onherstelbare gemis als de rust die ze vindt in het idee dat haar ouders weer samen zijn.

Tamara Elbaz omschrijft haar verlies in intieme taal, waarbij ze de Joodse termen abba en ima gebruikt. De begrafenis vond plaats op een Joodse begraafplaats nabij Amsterdam. De mediapersoonlijkheid verbindt haar persoonlijke verhaal aan een groter gevoel van afronding: twee levens die naast elkaar eindigen en opnieuw samenkomen.

Afscheid bij de lewaja

In haar bericht maakt Tamara duidelijk hoe definitief dit afscheid voelt. De ceremonie markeert niet alleen het einde van haar moeders leven, maar ook het sluitstuk van een periode waarin alles in korte tijd veranderde. Ze schrijft: ‘Vandaag was de lewaja, de begrafenis van mijn moeder. En daar liggen ze nu. Mijn abba en mijn ima. Acht maanden na elkaar. Weer samen. Op een Joodse begraafplaats vlak bij Amsterdam.’

Dubbele rouw en de zoektocht naar troost

Tamara benoemt wat de twee verliezen in zo’n kort tijdsbestek met haar doen. ‘Twee ouders verliezen in zo’n korte tijd breekt iets in je wat nooit meer helemaal heelt. Mijn hart is kapot. Maar diep vanbinnen voelt het ook alsof zij nu weer compleet is. Bij hem. Mijn vader. Haar Raffi.’ De boodschap eindigt met een zachte afscheidsgroet: ‘Abba en ima, ik mis jullie en dat zal altijd zo blijven. Rust zacht. Samen.’

Een hechte band die blijft

Eerder gaf Tamara context bij het overlijden van haar moeder op 13 december en bij hun band: ‘Na een kort ziekbed, zonder strijd en precies zoals zij was: kalm, zacht en vredig.’ Ze vertelt over hun relatie: ‘Mijn moeder en ik hadden een bijzondere, hechte band. We leken in veel opzichten niet op elkaar, maar konden altijd perfect door één deur.’ Dat haar ouders nu ‘precies acht maanden’ na elkaar zijn herenigd, maakt voor haar de pijn iets draaglijker.

Dankbaarheid als anker

Temidden van verlies klinkt dankbaarheid door. Tamara richt zich tot haar moeder met woorden die vasthouden zonder vast te klampen: ‘Lieve moeder, dank je wel voor alles wat je mij hebt gegeven. Voor je liefde, je rust en je oneindige geduld. Ik laat je los, maar alleen fysiek. In mijn hart blijf je voor altijd bij mij. Ik zal je elke dag missen, maar je voor altijd met me meedragen. Je bent voor altijd mijn ima.’ In die combinatie van loslaten en meenemen vat ze haar rouw samen: definitief in feit, blijvend in gevoel.

