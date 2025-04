Tamara Elbaz rouwt om verlies van haar vader: ‘Deel van mij weggerukt’

Tekst: Denise Delgado

Tamara Elbaz (43), bekend van ‘The Real Housewives of Amsterdam’, heeft afscheid moeten nemen van haar vader. In een emotionele post op Instagram deelt ze haar verdriet met haar volgers.

‘Het voelt nog steeds onwerkelijk om deze woorden te typen,’ schrijft Tamara bij een reeks dierbare foto’s met haar vader. ‘Mijn vader is afgelopen weekend overleden. En met zijn heengaan voelt het alsof een deel van mij is weggerukt.’

Grootste supporter

Ze omschrijft haar vader als haar rots en grootste supporter. ‘Je leerde me wat ruggengraat is en hoe belangrijk het is om sterk te zijn in deze soms harde wereld.’ Hoewel ze de vele herinneringen aan haar vader koestert, kan niets de leegte vullen die hij achterlaat. ‘Je bent nu vrij van pijn, en vrij van al het ongemak dat je al vijf jaar lang moest ervaren. En dat is het enige dat me troost geeft.’

Tot slot bedankt Tamara haar vader voor alles wat hij voor haar was – en nog steeds is. ‘Dank je wel Abba. Voor alles wat je was en alles wat je nog steeds voor me bent.’ Ze besluit haar bericht met: ‘Jouw power leeft voort in mij, elke dag opnieuw, van jou heb ik mijn kracht’.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @TAMARAELBAZ