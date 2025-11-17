Schrijfster Yvonne Keuls overleden op 93-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvonne Keuls is zondagavond in Den Haag overleden na een kort ziekbed, zo heeft haar familie laten weten. De schrijfster, die 93 jaar werd, maakte naam met een omvangrijk en geliefd oeuvre.

Yvonne Keuls publiceerde meer dan negentig titels, variërend van romans en toneel tot hoorspelen en televisiebewerkingen. Haar werk groeide uit tot een vaste waarde binnen de Nederlandse literatuur.

Vroege jaren en achtergrond

Yvonne werd in 1931 geboren in het toenmalige Nederlands-Indië, waar ze opgroeide als dochter van een Javaans-Nederlandse moeder en een Joodse vader. Eind jaren dertig kwam het gezin naar Nederland. Na een opleiding tot lerares werkte Yvonne op een basisschool in de Haagse Schilderswijk, totdat ze na haar huwelijk en de komst van kinderen stopte met lesgeven. In die periode ontdekte ze het schrijverschap.

Inspiratie uit het dagelijks leven

In haar werk richtte Yvonne zich vaak op kinderen in kwetsbare situaties. Haar ervaringen met onder meer verslaafde en mishandelde jongeren vormden de basis voor latere boeken. In de jaren zestig schreef ze toneelbewerkingen voor televisie en verscheen haar eerste boek De toestand bij ons thuis. Daarnaast zette de schrijfster een opvanghuis op voor jongeren met verslavings- of psychische problemen.

Bekroond oeuvre

Veel van Yvonnes boeken kregen onderscheidingen. Voor de autobiografische roman Mevrouw mijn moeder ontving ze in 1999 de Trouw Publieksprijs. In 2012 werd haar hele oeuvre bekroond met de Haagse Cultuurprijs, een onderscheiding voor een bijzondere bijdrage aan de culturele betekenis van de stad.Ook op latere leeftijd bleef Yvonne actief. Zo sprak ze op 15 augustus 2024 samen met haar kleindochter Babiche tijdens de nationale Indië-herdenking in Den Haag. Haar werk, waaronder Jan Rap en z’n maat, De moeder van David S. en Het verrotte leven van Floortje Bloem, blijft een blijvend onderdeel van de Nederlandse literaire canon.

FOTO: ANP