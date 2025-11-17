Yvonne Keuls

Schrijfster Yvonne Keuls overleden op 93-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/11/2025

Yvonne Keuls is zondagavond in Den Haag overleden na een kort ziekbed, zo heeft haar familie laten weten. De schrijfster, die 93 jaar werd, maakte naam met een omvangrijk en geliefd oeuvre.

Yvonne Keuls publiceerde meer dan negentig titels, variërend van romans en toneel tot hoorspelen en televisiebewerkingen. Haar werk groeide uit tot een vaste waarde binnen de Nederlandse literatuur.

Vroege jaren en achtergrond

Yvonne werd in 1931 geboren in het toenmalige Nederlands-Indië, waar ze opgroeide als dochter van een Javaans-Nederlandse moeder en een Joodse vader. Eind jaren dertig kwam het gezin naar Nederland. Na een opleiding tot lerares werkte Yvonne op een basisschool in de Haagse Schilderswijk, totdat ze na haar huwelijk en de komst van kinderen stopte met lesgeven. In die periode ontdekte ze het schrijverschap.

Inspiratie uit het dagelijks leven

In haar werk richtte Yvonne zich vaak op kinderen in kwetsbare situaties. Haar ervaringen met onder meer verslaafde en mishandelde jongeren vormden de basis voor latere boeken. In de jaren zestig schreef ze toneelbewerkingen voor televisie en verscheen haar eerste boek De toestand bij ons thuis. Daarnaast zette de schrijfster een opvanghuis op voor jongeren met verslavings- of psychische problemen.

Bekroond oeuvre

Veel van Yvonnes boeken kregen onderscheidingen. Voor de autobiografische roman Mevrouw mijn moeder ontving ze in 1999 de Trouw Publieksprijs. In 2012 werd haar hele oeuvre bekroond met de Haagse Cultuurprijs, een onderscheiding voor een bijzondere bijdrage aan de culturele betekenis van de stad.Ook op latere leeftijd bleef Yvonne actief. Zo sprak ze op 15 augustus 2024 samen met haar kleindochter Babiche tijdens de nationale Indië-herdenking in Den Haag. Haar werk, waaronder Jan Rap en z’n maat, De moeder van David S. en Het verrotte leven van Floortje Bloem, blijft een blijvend onderdeel van de Nederlandse literaire canon.

FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Mariska Bauer

Mariska Bauer onthult geslacht eerste kleinkind: ‘Het avontuur als opa en oma begint’

Bij de familie Bauer hangt pure voorpret in de lucht. Mariska Bauer kan haar geluk nauwelijks op, want zij en Frans staan op het punt een heel nieuw hoofdstuk in te gaan: ze worden grootouders. 
Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Dít gebeurt er komende week in ‘GTST’!

Morgen begint er weer een nieuwe werkweek. Dat betekent bij RTL 4 ook vier nieuwe afleveringen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.
Weekend Emma Bunton

In de spotlight: Emma Bunton

Toen Emma Bunton op haar 25ste hoorde dat ze door endometriose maar vijftig procent kans had om zwanger te worden, stortte haar wereld in. Kinderen krijgen was namelijk al van jongs af aan haar grootste wens. ’Dat was een heel enge periode in mijn leven.’ Maar ze had geluk..
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien