Robert Jensen sprak in laatste uitzending over gezondheidsproblemen

Tekst: Denise Delgado

16/01/2026

Robert Jensen worstelde al langere tijd met gezondheidsproblemen. In de laatste aflevering van ‘De Jensen Show’ erkende de presentator zijn ‘medische uitdagingen’. Maandag overleed hij aan een hartstilstand.

Klotejaar

Robert was met oud en nieuw weer kort op televisie te zien. Eerder had de presentator besloten voorlopig niet meer in beeld te verschijnen vanwege zijn gezondheid en alleen nog audio-uitzendingen te maken. In zijn slotaflevering zei hij: ‘Ik zou met recht kunnen zeggen dat dit echt een klotejaar voor mij was.’

‘Medische uitdagingen’

In de uitzending vertelde Robert dat hij op gezondheidsvlak voor het eerst serieuze klappen kreeg. ‘En dan kom je ineens een aantal obstakels tegen. Dat is heftig en brengt veel met zich mee.’ Hij noemde het jaar zwaar en ingrijpend.

Jensen noemde geen specifieke klachten, maar zei zich ‘van A tot en met Z’ te hebben laten onderzoeken. Een arts adviseerde medicatie om complicaties te voorkomen; Jensen legde het voor aan zijn publiek. ‘Ik wil zo min mogelijk medicijnen in me nemen,’ zei hij. ‘Als mens reageer ik altijd heel heftig op medicijnen en pillen.’

Ondanks het zware jaar voelde hij geen somberte; het bracht hem juist ‘dankbaarheid’ en ‘nieuwe inzichten’, zelfs ‘de mooiste ervaring van zijn leven’. ‘Het is weer een ervaring, het is weer leren. Het is weer dingen loslaten.’

Ook keek hij naar oude littekens. ‘Ik vind het prachtig dat je gedragsdingen, trauma’s uit je jeugd, wat je hebt weggestopt, dat je dat confronteert en accepteert. Dan kan je verder; opeens is het heel anders en zie je dingen anders,’ zei hij. ‘Het maakt mij echt een stuk krachtiger en ook ready om dit op te lossen en er vol tegenaan te gaan de komende 20, 25 jaar. Dat is het doel wat ik heb.’

