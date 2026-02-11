Presentator en vogelaar Nico de Haan overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Presentator Nico de Haan is op 78-jarige leeftijd overleden, bevestigt Vogelbescherming Nederland.

Nico de Haan was jarenlang een van de bekendste vogelaars van Nederland en sprak vaak op televisie en radio over zijn passie. Als bevlogen ambassadeur bracht hij vogels dichter bij het publiek en benadrukte hij de noodzaak van bescherming. Zijn werk liep van cursussen en programma’s tot boeken, dvd’s en cd’s.

Vogelambassadeur op radio en tv

Nico werd voor radio en tv het herkenbare gezicht van de vogels. Hij initieerde vogelcursussen, was jarenlang stamgast bij Vroege Vogels en maakte in 1989 met presentator Joop van Zijl de Nationale Vogeltrekdag, een herfstdag lang mee met de vogeltrek over Nederland. Vogelbescherming Nederland schrijft: ‘We hadden hem nog vele jaren gegund bij zijn geliefde familie en te midden van de vogels, zo bepalend voor zijn leven. Nico de Haan ‘leefde’ vogels en was ruim een halve eeuw gezichtsbepalend voor Vogelbescherming Nederland.’

Schrijver met een missie

Ook in geschreven woord toonde Nico de schoonheid en kwetsbaarheid van vogels. Vrijwel geen nummer van VOGELS (tot 1980 De Lepelaar) verscheen zonder een artikel van hem. Hij schreef voor jeugdtijdschriften van Vogelbescherming en het jeugdboek De vogelontdekgids, in 2007 bekroond met een zilveren griffel. Tijdens de lockdowns in 2020 werkte hij aan twee vernieuwende vogelgidsen; bij de verschijning van De virtuoze zangvogelgids (2022) zei hij: ‘Het zal vermoedelijk wel mijn laatste vogelboek zijn.’ Toch volgden in 2023 Vogels een leven lang en in 2024 Koekoeksjong in Zalk, met persoonlijke terugblikken op zijn leven en jeugd.

Bekend van televisie

Van 2014 tot 2017 presenteerde Nico samen met cabaretier Hans Dorrestijn het Omroep MAX-programma Baardmannetjes, waarin de twee op zoek gingen naar bijzondere vogels. Het programma mengde natuurinformatie met gedichten, verhalen en veel humor. Ook was er Natuurlijk Nico, waarin hij bijzondere vogels en de prachtigste stukjes natuur in Nederland spotte en kijkers inzicht bood in de flora en fauna van ons land.

Nico bracht meerdere vogelboeken, dvd’s en cd’s met vogelgeluiden uit. Een van zijn cd’s werd ruim 30.000 keer verkocht en kreeg daarmee de status Gouden Plaat.

Bron: Vogelbescherming. Foto: ANP/Kippa