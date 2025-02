Paragnost Peter van der Hurk op 75-jarige leeftijd overleden

Na zijn overwinning groeide hij uit tot een bekende naam in de paranormale wereld. Later werd hij een vaste paragnost in Het Zesde Zintuig – Plaats Delict, waarin helderzienden hielpen bij het oplossen van cold cases.

Net als zijn vader, Peter Hurkos, verwierf Peter van der Hurk bekendheid als helderziende. Hij werd in Nederland beroemd toen hij in 2008 het RTL 4-programma Het Zesde Zintuig won. Naar eigen zeggen kon hij communiceren met overledenen, en zijn demonstratieavonden trokken steevast volle zalen. Ook voor privéconsulten werd hij veel geraadpleegd.

Paragnost Peter van der Hurk, bekend van zijn optredens in verschillende tv-shows, is op 75-jarige leeftijd overleden. Zijn manager, Peter van Terheijden, maakte dit woensdag namens de familie bekend. Van der Hurk overleed zaterdag na een kort ziekbed.

