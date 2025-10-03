Mevrouw De Vries uit Het Zonnetje in Huis op 97-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

Coby Timp, beter bekend als ‘mevrouw De Vries’ uit de populaire tv-serie Het Zonnetje in Huis, is op 23 september op 97-jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart vond donderdag 2 oktober in besloten kring plaats op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

Gezondheid ging achteruit

De familie meldt dat Coby’s gezondheid in de dagen voorafgaand aan haar overlijden plotseling achteruitging.

Vertrouwd gezicht

Coby was jarenlang een vertrouwd gezicht op de Nederlandse televisie. Ze werd vooral bekend door haar rol in Het Zonnetje in Huis, waarin ze schitterde naast onder anderen Johnny Kraaijkamp sr. Daarnaast speelde ze mee in series als Goede Tijden, Slechte Tijden, Zeg ’ns Aaa en Toen Was Geluk Heel Gewoon.

Coby Timp in 2012

De laatste maanden van haar leven bracht de actrice door in het Rosa Spier Huis in Laren, een zorggemeenschap voor artiesten.

BEELD: ANP