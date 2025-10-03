Het Zonnetje In Huis Coby Timp

Mevrouw De Vries uit Het Zonnetje in Huis op 97-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

03/10/2025

Coby Timp, beter bekend als ‘mevrouw De Vries’ uit de populaire tv-serie Het Zonnetje in Huis, is op 23 september op 97-jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart vond donderdag 2 oktober in besloten kring plaats op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

Gezondheid ging achteruit

De familie meldt dat Coby’s gezondheid in de dagen voorafgaand aan haar overlijden plotseling achteruitging.

Vertrouwd gezicht

Coby was jarenlang een vertrouwd gezicht op de Nederlandse televisie. Ze werd vooral bekend door haar rol in Het Zonnetje in Huis, waarin ze schitterde naast onder anderen Johnny Kraaijkamp sr. Daarnaast speelde ze mee in series als Goede Tijden, Slechte Tijden, Zeg ’ns Aaa en Toen Was Geluk Heel Gewoon.

Johan Kaart Prijs 2012 Coby Timp
Coby Timp in 2012

De laatste maanden van haar leven bracht de actrice door in het Rosa Spier Huis in Laren, een zorggemeenschap voor artiesten.

Lees ook: Joke Bruijs (73) is overleden

BEELD: ANP

LEES OOK

Presentator Valerio Zeno stapt in huwelijksbootje
ZIEN: Koningspaar en Amalia op Luxemburgse troonswisseling
Soundos El Ahmadi verbaasd over modaal inkomen: ‘Krijg ik rillingen van’
Sean ‘Diddy’ Combs vraagt om tweede kans: ‘Het spijt me’

Uit andere media

Party Richard Groenendijk

Richard Groenendijk vroeg zelf om stopzetten van ‘Think Inside The Box’

In een aflevering van de podcast Fred en Ries vertelde Richard Groenendijk openhartig over een televisie-ervaring die hij liever niet had gehad. Samen met Fred van Leer beantwoordde hij de vraag wat hun meest ongemakkelijke momenten op tv of in het theater waren. Richard gaf aan dat hij wel vaker in programma’s stond die niet uitpakten zoals gehoopt, maar één show sprong er voor hem uit.
Weekend Djarno Hofland

Djarno Hofland viert vriendin: ‘Laat zien hoe een echte moeder hoort te zijn’

Djarno Hofland plaatste donderdagmiddag een Instagram post gericht aan zijn vriendin. Hij schrijft: ‘Jij laat mij elke dag zien hoe een echte moeder hoort te zijn.’
Vriendin Winter Sterrenbeelden

Deze 6 sterrenbeelden gaan deze winter het beste om met veranderingen

De winter staat vaak symbool voor rust, reflectie en verandering. Of het nu gaat om een nieuwe baan, een andere woonplek, of simpelweg een frisse start in je mindset: sommige sterrenbeelden lijken er beter mee om te gaan dan anderen. 
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise