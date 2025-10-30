Maria Riva (100), dochter van Marlene Dietrich, overleden

Tekst: Denise Delgado

Hollywood rouwt om het verlies van actrice en biograaf Maria Riva, de enige dochter van filmicoon Marlene Dietrich. Maria is op 100-jarige leeftijd overleden, bevestigt haar zoon Peter Riva aan ‘The Hollywood Reporter’.

Maria Riva werd in 1924 in Berlijn geboren als Maria Elisabeth Sieber, dochter van de wereldberoemde Dietrich en filmmaker Rudolf Sieber. Op vijfjarige leeftijd verhuisde ze met haar moeder naar de Verenigde Staten, waar Dietrich al een gevestigde ster was. Als kind verscheen Maria al aan de zijde van haar moeder in films als The Scarlet Empress (1934).

Maria Riva in 1993

In de jaren vijftig maakte ze zelf carrière als actrice, onder meer in de CBS-serie Sure as Fate, waarin ze honderden afleveringen speelde. Ook verscheen ze in diverse andere tv-series en reclamespots. Toch hield ze het acteren eind jaren vijftig voor gezien. “Ik heb nooit de brandende ambitie gehad om actrice te worden,” zei ze ooit bescheiden. Ze noemde zichzelf weleens ‘a Poor Man’s Dietrich’, een knipoog naar haar beroemde moeder.

Na Dietrichs overlijden in 1992 schreef Maria een indringende biografie over haar moeder. “Ik beschouw mezelf als een biograaf, niet als de dochter van,” vertelde ze in 2009 in een interview. Haar boek geldt tot op de dag van vandaag als een van de meest persoonlijke portretten van Marlene Dietrich.

BEELD: GETTY IMAGES