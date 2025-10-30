Maria Riva Overleden

Maria Riva (100), dochter van Marlene Dietrich, overleden

Tekst: Denise Delgado

30/10/2025

Hollywood rouwt om het verlies van actrice en biograaf Maria Riva, de enige dochter van filmicoon Marlene Dietrich. Maria is op 100-jarige leeftijd overleden, bevestigt haar zoon Peter Riva aan ‘The Hollywood Reporter’.

Maria Riva werd in 1924 in Berlijn geboren als Maria Elisabeth Sieber, dochter van de wereldberoemde Dietrich en filmmaker Rudolf Sieber. Op vijfjarige leeftijd verhuisde ze met haar moeder naar de Verenigde Staten, waar Dietrich al een gevestigde ster was. Als kind verscheen Maria al aan de zijde van haar moeder in films als The Scarlet Empress (1934).

De tekst gaat verder onder de foto.

Portrait De Maria Riva En 1993
Maria Riva in 1993

Lees ook: Fawlty Towers-actrice Prunella Scales (93) overleden

In de jaren vijftig maakte ze zelf carrière als actrice, onder meer in de CBS-serie Sure as Fate, waarin ze honderden afleveringen speelde. Ook verscheen ze in diverse andere tv-series en reclamespots. Toch hield ze het acteren eind jaren vijftig voor gezien. “Ik heb nooit de brandende ambitie gehad om actrice te worden,” zei ze ooit bescheiden. Ze noemde zichzelf weleens ‘a Poor Man’s Dietrich’, een knipoog naar haar beroemde moeder.

De tekst gaat verder onder de video.

Na Dietrichs overlijden in 1992 schreef Maria een indringende biografie over haar moeder. “Ik beschouw mezelf als een biograaf, niet als de dochter van,” vertelde ze in 2009 in een interview. Haar boek geldt tot op de dag van vandaag als een van de meest persoonlijke portretten van Marlene Dietrich.

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Jimmy Kimmel grapt over schorsing: ‘Had bijna OnlyFans aangemaakt’
Advocaat vermeend slachtoffer over Marco Borsato: ‘Bijna de grens over’
Dit is het verhaal van de advocaten van Marco Borsato
Koning Willem-Alexander 12,5 jaar op de troon

Uit andere media

Weekend Premiere The Harbour Club Vegas Show Dave Roelvink

Dave Roelvink vergeet schoenen én sleutel: ‘Dat ze mij laten stemmen’

Dave Roelvink (31) stapte woensdagavond zonder schoenen én zonder sleutels de deur uit. Op Instagram Stories deelt hij met veel zelfspot hoe hij uiteindelijk op zijn sokken door de regen moest lopen.
Party Premiere Van Moulin Rouge! De Musical

Rob Kemps over liefde voor vrouw Stephanie na bruiloft: ‘Alsof bliksem insloeg’

Rob Kemps straalt sinds zijn huwelijk met zijn grote liefde Stephanie. Hij omschrijft hun ontmoeting nog steeds als “alsof bliksem insloeg” en dat gevoel is na de bruiloft alleen maar sterker geworden. Voor Rob voelt het alsof de wereld op zijn plek is gevallen. Hij zegt dat Stephanie rust én vuur in zijn leven brengt,…
Vriendin Zo slecht is het dragen van te strakke kleding voor je gezondheid

Zo slecht is het dragen van te strakke kleding voor je gezondheid

Van een iets te strakke ‘high-waist jeans’ tot een strakke top: iedereen heeft wel ervaring met het dragen van krappe kleding. Dat het niet comfortabel is weten we, maar wist je dat het ook slecht is voor je gezondheid om strakke kleding te dragen? 
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise