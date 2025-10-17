KISS-gitarist Ace Frehley op 74-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

De muziekwereld is in rouw: Ace Frehley, de legendarische gitarist en medeoprichter van de Amerikaanse rockband KISS, is op 74-jarige leeftijd overleden. Zijn familie bevestigde het nieuws in een verklaring en noemt zijn overlijden ‘nauwelijks te bevatten’.

Doodsoorzaak onbekend

De exacte doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Volgens buitenlandse media overleed Ace in een ziekenhuis in New Jersey, waar hij eerder was opgenomen na een val in zijn studio. Sindsdien kampte hij met aanhoudende gezondheidsproblemen en had hij al zijn tourdata voor 2025 geannuleerd. ‘Wij zijn er kapot van,’ schrijft zijn familie. ‘Hij zal in onze herinnering voortleven als we denken aan alles wat hij tijdens zijn leven bereikt heeft.’

Opvallende outfits

Ace, bekend om zijn explosieve gitaarsolo’s, zijn opvallende zilverkleurige outfits en zijn iconische make-up als ‘The Spaceman’, was een grote inspiratiebron voor generaties muzikanten.

Lees ook: Bobbi Eden en zoontje ontmoeten Amerikaanse band KISS

Een held voor andere artiesten

Collega-artiesten betuigen massaal hun eerbetoon. Pearl Jam-gitarist Mike McCready schreef op Instagram dat Ace ‘zijn leven voorgoed heeft veranderd’. ‘Ace was een held voor mij, maar ook iemand die ik als een vriend beschouwde. Ik heb zijn solo’s door de jaren heen eindeloos bestudeerd.’ Mike gaat verder: ‘Ik had nooit een gitaar opgepakt zonder de invloed van Ace en KISS.’

Ook Poison-zanger Bret Michaels laat op X (voorheen Twitter) weten ‘geen woorden te hebben voor de jaren vol fantastische muziek en energie die Ace de wereld heeft gegeven.’ ‘Rust in vrede,’ besluit Bret.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @KISS & @PEARLJAM