Ace Frehley In Concert

KISS-gitarist Ace Frehley op 74-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

17/10/2025

De muziekwereld is in rouw: Ace Frehley, de legendarische gitarist en medeoprichter van de Amerikaanse rockband KISS, is op 74-jarige leeftijd overleden. Zijn familie bevestigde het nieuws in een verklaring en noemt zijn overlijden ‘nauwelijks te bevatten’.

Doodsoorzaak onbekend

De exacte doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Volgens buitenlandse media overleed Ace in een ziekenhuis in New Jersey, waar hij eerder was opgenomen na een val in zijn studio. Sindsdien kampte hij met aanhoudende gezondheidsproblemen en had hij al zijn tourdata voor 2025 geannuleerd. ‘Wij zijn er kapot van,’ schrijft zijn familie. ‘Hij zal in onze herinnering voortleven als we denken aan alles wat hij tijdens zijn leven bereikt heeft.’

Opvallende outfits

Ace, bekend om zijn explosieve gitaarsolo’s, zijn opvallende zilverkleurige outfits en zijn iconische make-up als ‘The Spaceman’, was een grote inspiratiebron voor generaties muzikanten.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Bobbi Eden en zoontje ontmoeten Amerikaanse band KISS

Een held voor andere artiesten

Collega-artiesten betuigen massaal hun eerbetoon. Pearl Jam-gitarist Mike McCready schreef op Instagram dat Ace ‘zijn leven voorgoed heeft veranderd’. ‘Ace was een held voor mij, maar ook iemand die ik als een vriend beschouwde. Ik heb zijn solo’s door de jaren heen eindeloos bestudeerd.’ Mike gaat verder: ‘Ik had nooit een gitaar opgepakt zonder de invloed van Ace en KISS.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Ook Poison-zanger Bret Michaels laat op X (voorheen Twitter) weten ‘geen woorden te hebben voor de jaren vol fantastische muziek en energie die Ace de wereld heeft gegeven.’ ‘Rust in vrede,’ besluit Bret.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @KISS & @PEARLJAM

LEES OOK

Vandaag Inside sleept opnieuw Gouden Televizier-Ring in de wacht
Staande ovatie voor Martijn Krabbé bij winst Televizier-Ring voor Beste Presentator
Wesley van Klink wint Televizier-Ring Acteur 2025 voor rol in Bennie
Eva Jinek en Emma Heesters bekroond met Televizier-Ring Impact

Uit andere media

Weekend Uitzending Vandaag Inside Tijdens Gouden Televizier Ring

Vandaag Inside sleept opnieuw Gouden Televizier-Ring in de wacht

De spanning was groot tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2025. De strijd ging tussen ‘Woeste Grond’, ‘Het Jachtseizoen: Most Wanted’ en ‘Vandaag Inside’, maar uiteindelijk trok het spraakmakende praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp aan het langste eind.
Party Uitzending Vandaag Inside Tijdens Gouden Televizier Ring

‘Vandaag Inside’ wint opnieuw de Gouden Televizier-Ring

De Gouden Televizier-Ring 2025 is met 74 procent van de stemmen gewonnen door ‘Vandaag Inside’ (SBS6).
Vriendin Winter

Deze 5 sterrenbeelden krijgen deze winter te maken met financiële uitdagingen

De winter staat voor veel mensen in het teken van gezelligheid, warmte en samenzijn. Maar voor sommige sterrenbeelden kan het seizoen ook wat extra financiële uitdagingen met zich meebrengen. Geldzaken lopen soms net wat stroever dan verwacht, of er duiken onverwachte uitgaven op. Zit jouw sterrenbeeld er ook tussen?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise