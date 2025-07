Journalist Derk Sauer overleden op 72-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Journalist, mediaondernemer en Paroolcolumnist Derk Sauer is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij overleed donderdag 31 juli in zijn vakantiehuis in Zeeland, in het bijzijn van zijn vrouw Ellen en hun drie zoons Tom, Pjotr en Berend. Sauer raakte een maand eerder ernstig gewond bij een ongeluk op zijn zeilboot in Griekenland.

Hij werd na het ongeluk behandeld in ziekenhuizen in Athene en Amsterdam, maar zonder het gewenste resultaat. Zijn overlijden markeert het einde van een lange carrière in de journalistiek en mediawereld.

Van Amsterdam naar Moskou

Derk Sauer werd in 1952 geboren in Amsterdam. In de jaren tachtig was hij hoofdredacteur van Nieuwe Revu. In 1989 verhuisde hij met zijn vrouw en hun zoon Tom naar Rusland. Daar begon hij ook met het schrijven van columns voor Het Parool. In 1992 richtte hij samen met Annemarie van Gaal uitgeverij Independent Media op. Het bedrijf groeide uit tot een belangrijke uitgever in Rusland, met onder andere Russische edities van Cosmopolitan, FHM, Playboy en Harper’s Bazaar. Ook richtte hij mee de kranten Vedomosti en The Moscow Times op.

Terugkeer naar Nederland

Nadat Independent Media in 2005 werd verkocht, bleef Sauer actief in de media. Hij was mede-eigenaar van NRC, medeoprichter van uitgeverij Nieuw Amsterdam en voorzitter van documentairefestival IDFA. In 2017 kocht hij The Moscow Times terug en maakte er een online platform van. Begin 2022 keerde hij terug naar Nederland, kort na de Russische invasie van Oekraïne. In Amsterdam zette hij een nieuwshub op voor Russische journalisten in ballingschap.

Betrokken bij Het Parool tot het einde

Tot kort voor zijn overlijden leverde Sauer wekelijks columns aan voor Het Parool. Daarnaast was hij actief binnen de stichting Het Nieuwe Parool, die de identiteit van de krant bewaakt. Hoofdredacteuren Jildou van der Bijl en Michiel Couzy noemen hem ‘een gewaardeerd en kundig huisvriend van onze lezers’. Over zijn inzet voor journalistieke onafhankelijkheid zeggen zij: ‘Hij had een groot journalistiek hart en zakelijk brein, beschikte over de losheid van een ervaren voorzitter en het netwerk van een succesvol avonturier.’

BRON: HET PAROOL FOTO: ANP