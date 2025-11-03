Joost Prinsen overleden op 83-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur, presentator en docent Joost Prinsen is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn dochters en zijn vriendin Noraly Beyer maakten zijn overlijden bekend aan NRC. Prinsen leed aan kanker en kreeg recent een herseninfarct.

Joost Prinsen werd beroemd met De Stratemakeropzeeshow en groeide uit tot een vertrouwd gezicht op televisie, maar zelf vond hij zijn jaren als docent aan de Kleinkunstacademie zijn mooiste rol. Ook als bedenkers en presentator van de populaire quiz Met het mes op tafel drukte hij een blijvend stempel op het Nederlandse televisie-erfgoed. Prinsen wás het mes.

Jeugd in Brabant

Joseph Jules Thomas Prinsen werd in 1942 geboren in een katholiek gezin in Brabant. Zijn vader Claudius was burgemeester van Roosendaal en later van Breda, zijn moeder zorgde voor het huishouden en de zes kinderen. Toen Joost negen was, overleed zijn vader plotseling, een verlies dat zijn jeugd diep tekende. Familieleden vingen het gezin op.

Eerste stappen op het toneel

Al jong bleek Joost begaafd in het voordragen van poëzie. Hij deed mee aan declamatiewedstrijden, won prijzen en ontdekte dat hij met woorden kon raken. Een lokale krant noteerde in 1963: ‘De eerste prijs kon zonder bedenking opnieuw worden toegekend aan Joost Prinsen.’ Zijn talent leidde hem naar de toneelschool in Amsterdam, waar hij les kreeg van Ton Lutz, die voor hem een vaderfiguur werd. Van hem leerde hij: ‘Je speelt geen rol, Joost. Je speelt een scène.’

Loopbaan in theater en televisie

Via Wim Sonneveld belandde hij in de musical De kleine parade. Het stuk werd geen succes, maar het legde wel de basis voor zijn carrière. Over zijn optreden daar sprak hij later zelfkritisch: ‘Ondermaats.’ Over Sonneveld zei hij met warmte en ironie: ‘Een charmante laaienlichter.’ Later volgden televisieklassiekers als De Stratemakeropzeeshow, waarin Prinsen samen met Aart Staartjes en Wieteke van Dort een generatie kinderen wist te betoveren.

De docent en de quizmaster

Toch voelde Prinsen zich bovenal leraar. Aan de Kleinkunstacademie gaf hij les aan jonge acteurs en cabaretiers, wie hij leerde hun stem te vinden. Later werd hij opnieuw een publiek figuur met Met Het Mes Op Tafel, de kennisquiz waarin charme en scherpte hand in hand gingen. Zijn vaste publiek herkende in hem de perfecte combinatie van eruditie, humor en menselijkheid. precies wat hem zijn hele carrière kenmerkte.

BRON: NRC FOTO: ANP