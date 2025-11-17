Presentator Rtl Nieuws Jan De Hoop. Foto Anp / Hollandse Hoogte / Rob Voss

Jan de Hoop spreekt over verlies Loretta Schrijver

Tekst: Evelien Berkemeijer

17/11/2025

Het overlijden van Loretta Schrijver heeft Jan de Hoop zichtbaar geraakt. In RTL Tonight vertelt hij hoe onverwacht het moment toch kwam, ondanks de wetenschap dat zij al langere tijd ziek was. Hij omschrijft haar als een dierbare vriendin en spreekt met warmte over hun band.

De presentator blikt bovendien terug op eerdere gezamenlijke momenten, waaronder hun tijd rondom het programma The Masked Singer. Daar liepen werk en ziekte soms pijnlijk door elkaar voor Loretta Schrijver, wat Jan nog helder voor de geest staat.

Laat Ze Maar Lachen
Jan de Hoop en Loretta Schrijver tijdens he programma Laat Ze Maar Lachen

Een verlies dat onverwacht voelde

Jan vertelt dat het nieuws hem diep trof. Hoewel Loretta al geruime tijd met gezondheid worstelde, kwam haar overlijden alsnog als een schok: ‘Ineens was ze er niet meer.’ Hij verwijst naar zijn deelname aan The Masked Singer: ‘Ze was al heel ziek toen ik in The Masked Singer zat. Er stond een stretcher achter de schermen waar ze af en toe even kon gaan liggen’, vertelt hij. Dat beeld is hem bijgebleven.

Loretta Schrijver was een vrouw van emoties

Presentator Beau van Erven Dorens merkt op dat Loretta veel energie haalde uit het programma. Jan bevestigt da: ‘Ze vond het heel erg leuk en als Loretta moest lachen dan hield ze niet meer op.’ Hij herinnert zich momenten op de radio waarop haar lach losbarstte om een uitspraak, zelfs wanneer er zware onderwerpen werden besproken. Dat zorgde soms voor onhandige situaties, maar paste helemaal bij haar. Naast die aanstekelijke lach vertelt hij dat ze ook makkelijk kon huilen. Voor hem leidt dat tot een duidelijke conclusie over haar karakter: ‘Loretta was een vrouw van emoties.’

