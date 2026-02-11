James van der Beek, bekend van Dawson’s Creek, overleden op 48-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

James Van Der Beek is op 48-jarige leeftijd overleden. De acteur, vooral bekend van Dawson’s Creek en Varsity Blues, leed aan darmkanker.

Zijn vrouw Kimberly maakte zijn overlijden woensdagavond bekend via Instagram. De familie van James van der Beek is aangeslagen.

James van der Beek woensdag overleden

Bij de post op Instagram staat geschreven: ‘Onze geliefde James David Van Der Beek is vanochtend vredig overleden. Hij heeft zijn laatste dagen met moed, geloof en waardigheid doorgebracht. Er valt nog veel te vertellen over zijn wensen, zijn liefde voor de mensheid en de heiligheid van de tijd. Die tijd zal komen. Voor nu vragen we om rust en privacy in ons verdriet om onze geliefde echtgenoot, vader, zoon, broer en vriend.’

Diagnose in 2024 noodgedwongen gedeeld

In november 2024 maakte James noodgedwongen bekend dat hij darmkanker had. ‘Er zijn geen richtlijnen over hoe je zulk nieuws bekend moet maken’, liet hij destijds weten in een bericht op Instagram. Een tabloid had zijn diagnose al gepubliceerd, waardoor hij het nieuws eerder dan gewenst moest delen.

James werd vooral bekend als acteur in de serie Dawson’s Creek, waarin hij de rol van Dawson Leery vertolkte.

Bron: RTL. Foto: Kevin Winter/Getty Images