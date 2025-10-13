Hollywoodicoon Diane Keaton overleden: zó rijk was ze eigenlijk

Tekst: Denise Delgado

Hollywoodicoon Diane Keaton is op 11 oktober overleden in Californië. Volgens ‘Daily Mail’ leefde ze een simpel leven met eenvoudige routines, een hondje en een liefde voor interieur, maar in werkelijkheid liet ze een enorm vermogen na: naar schatting 100 miljoen dollar. Het geld gaat nu naar haar adoptiekinderen.

Vastgoed

Het fortuin kwam tot stand dankzij haar succesvolle acteerwerk, slimme vastgoedbeleggingen en jarenlange spaarzaamheid. Diane kocht en verkocht meerdere huizen met flinke winst. Zo kocht ze volgens Daily Mail in 2004 een woning in Laguna Beach voor 7,5 miljoen dollar en verkocht deze twee jaar later voor 12,75 miljoen. In 2012 kocht ze een huis in Pacific Palisades voor 5,6 miljoen dollar, dat ze in 2016 voor 6,9 miljoen weer van de hand deed. Ook een huis in Tucson, Arizona, bracht haar een mooie winst van 1,1 miljoen op.

Adoptiekinderen

Diane had in haar vijftiger jaren twee kinderen geadopteerd: dochter Dexter (29) en zoon Duke (25). Als alleenstaande moeder zorgde ze met liefde voor hen. Dexter werkt met dieren en trouwde in 2021. Van Duke is niet bekend wat hij precies doet, al is op zijn Instagram wel te zien dat hij soms in een muziekstudio staat. Zij zullen als belangrijkste erfgenamen het grootste deel van Diane’s miljoenen ontvangen.

Diane Keaton met haar kinderen Duke en Dexter

Droomhuis van steen

Haar laatste jaren bracht Diane door in Los Angeles, in een ‘droomhuis’ dat ze bijna tien jaar lang verbouwde. De renovaties moesten het huis onverwoestbaar maken. Haar liefde voor het huis was groot, daarom was het een zorgelijk signaal toen ze haar woning te koop zette. Ze woonde er samen met haar hondje Reggie en maakte met hem dagelijks wandelingen door de buurt, iets wat begin dit jaar ineens stopte. Volgens omwonenden was ze altijd vrolijk, vriendelijk en droeg ze haar kenmerkende hoedje.

Gezondheidsproblemen

Tot het einde toe hield Diane haar gezondheidsproblemen privé. Vrienden wisten niet dat ze de laatste maanden steeds zieker werd. Toch bleef ze, zo blijkt uit foto’s op sociale media, genieten van kleine momenten: een wandeling met haar hondje Reggie of gewoon tijd doorbrengen in haar geliefde huis.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @DIANEKEATON