Lizzie McGuire Robert Carradine Hilary Duff

Hilary Duff rouwt om ‘Lizzie McGuire’-vader Robert Carradine

Tekst: Denise Delgado

24/02/2026

De Amerikaanse acteur Robert Carradine is overleden. Zijn familie heeft dat in een verklaring laten weten aan Deadline. Carradine werd 71 jaar en was onder meer bekend van ‘The Long Riders’, ‘Revenge of the Nerds’ en ‘Lizzie McGuire’. Hij overleed door zelfdoding.

‘Geen schande’

In de verklaring vertelt de familie dat Carradine al langere tijd leefde met een bipolaire stoornis. Broer Keith benadrukt dat ze dit bewust delen. ‘We willen dat mensen het weten, en dat het geen schande is,’ zegt hij. Hij noemt het een ziekte die hem uiteindelijk heeft ‘verslagen’ en spreekt over Carradines ‘prachtige ziel’.

Robert Carradine
Robert Carradine

Reactie Hilary Duff

Ook Hilary Duff staat op Instagram stil bij zijn overlijden. Zij speelde samen met Carradine in Lizzie McGuire en noemt het verdrietig om te horen dat hij zo heeft geleden. Ze betuigt haar medeleven aan zijn familie en iedereen die van hem hield.

Uit bekende acteursfamilie

Carradine kwam uit een bekende filmfamilie. Zijn vader John Carradine was acteur, net als zijn broers Keith en David. Robert maakte zijn filmdebuut in The Cowboys met John Wayne en speelde later samen met zijn broers in The Long Riders.

