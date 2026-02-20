Grey’s Anatomy-ster Eric Dane (53) overleden

Tekst: Denise Delgado

Verdrietig nieuws uit Hollywood: Eric Dane (53) is overleden. De acteur, bekend van zijn rollen in ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Euphoria’. Dat meldt de BBC op basis van een verklaring van zijn familie.

De acteur maakte minder dan een jaar geleden bekend dat bij hem ALS was vastgesteld. In de laatste maanden van zijn leven zette hij zich in om meer aandacht te vragen voor de ziekte. In Euphoria speelde Eric de rol van Cal Jacobs, het hoofd van de familie Jacobs.

Bij het grote publiek werd hij eerder geliefd als Dr. Mark Sloan, beter bekend als ‘Dr. McSteamy’, in Grey’s Anatomy. ‘Met pijn in ons hart delen we dat Eric Dane donderdagmiddag is overleden na een moedige strijd tegen ALS,’ laat zijn familie weten.

Eric in Grey’s Anatomy. Foto: Randy Holmes – © 2008 American Broadcasting Companies, Inc

Omringd door familie en vrienden

Dane was getrouwd met actrice en model Rebecca Gayheart. Samen kregen ze twee kinderen. Volgens de familie was hij in zijn laatste dagen omringd door vrienden, zijn vrouw en hun dochters Billie en Georgia.

ALS (amyotrofische laterale sclerose), ook wel de ziekte van Lou Gehrig genoemd, is een zeldzame, progressieve aandoening waarbij spieren steeds verder verlammen. De ziekte tast de zenuwcellen aan die spierbewegingen aansturen, waardoor spreken, eten, lopen en uiteindelijk ook ademen steeds moeilijker wordt.

BEELD: ANP